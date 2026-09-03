Video | Avalancha de basura llega al mar de Santa Marta tras creciente del río Manzanares

Las fuertes lluvias en Santa Marta provocaron una creciente del río Manzanares que llevó toneladas de basura, plásticos y otros residuos hasta la bahía. Las imágenes muestran el agua de tonalidad marrón mezclándose con el mar y transportando los desechos.
El registro fue captado por Luis Guillermo Rodríguez, profesional en ciencias náuticas, y evidencia cómo la corriente moviliza residuos acumulados en distintos sectores de la ciudad.
Entérese: Materia fecal en muestra de agua en Santa Marta: no consuma de la canilla