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Video | Avalancha de basura llega al mar de Santa Marta tras creciente del río Manzanares

Las lluvias aumentaron el caudal del río y arrastraron residuos hasta el mar, exponiendo nuevamente un problema ambiental que afecta a la bahía de Santa Marta.

  • Contaminación en Santa Marta; basura del río Manzanares llega al mar. Foto: captura de video tomada de X @guillerodph
    Contaminación en Santa Marta; basura del río Manzanares llega al mar. Foto: captura de video tomada de X @guillerodph
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Las fuertes lluvias en Santa Marta provocaron una creciente del río Manzanares que llevó toneladas de basura, plásticos y otros residuos hasta la bahía. Las imágenes muestran el agua de tonalidad marrón mezclándose con el mar y transportando los desechos.

El registro fue captado por Luis Guillermo Rodríguez, profesional en ciencias náuticas, y evidencia cómo la corriente moviliza residuos acumulados en distintos sectores de la ciudad.

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El río Manzanares desemboca directamente en la bahía, por lo que durante las lluvias puede convertirse en una vía para transportar basura desde canales, quebradas y otros puntos hacia el mar. El ambientalista César Augusto Molina advirtió en La FM que el problema no es nuevo y que durante las crecientes incluso han llegado al río elementos como “camas, neveras viejas y hasta colchones” que van a parar al río y luego al mar, como se evidenció en el video.

A esto se suman los problemas de drenaje. La documentación de Gestión del Riesgo del Distrito ha identificado la disposición inadecuada de residuos sólidos y la obstrucción de canales entre los factores que pueden favorecer las inundaciones.

De acuerdo con esa documentación, en anteriores jornadas de limpieza realizadas en la cuenca y la desembocadura se han encontrado plásticos, llantas y escombros. En una de esas intervenciones fueron retiradas 23 toneladas de residuos de la desembocadura para facilitar el flujo del río antes de temporadas de lluvias.

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La preocupación también está relacionada con las lluvias que se esperan durante esta semana. El concejal de Santa Marta Enrique González pidió realizar labores preventivas en canales y quebradas donde ya existe acumulación de residuos:

“Hoy en la ciudad de Santa Marta hay unos canales importantes de algunas quebradas que hoy presentan algún tema de suciedad, que están tapados, y urge que de manera inmediata con la Oficina de Riesgo del Distrito y las entidades también nacionales que están en la ciudad, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, el mismo DADSA, el mismo ESSMAR, se adelante una campaña agresiva para hacer la limpieza de estos puntos donde hoy, porque hay anuncios de lluvias toda esta semana y eso puede generar que haya algunas inundaciones en algunos sectores importantes de la ciudad”, señaló González a la cadena de radio.

El concejal también cuestionó el manejo de los residuos sólidos y recordó que el Concejo Distrital autorizó al alcalde Carlos Pinedo para iniciar estudios sobre el futuro modelo de prestación del servicio, cuyo esquema actual se acerca a su vencimiento en marzo de 2027: “Definitivamente lo que está ocurriendo con la recolección de estos residuos hoy está generando mucho traumatismo y la conclusión es que el sistema no está funcionando en debida forma”, afirmó.

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También, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, señaló en X que la situación se repite cada vez que llueve y agregó que la administración pedirá responsabilidad a los ciudadanos por la disposición de residuos y exigirá mejoras en el servicio de recolección a ATESA, la operadora del servicio de aseo en Santa Marta.

A la presión sobre el río se suma la que enfrentan los sistemas de alcantarillado durante los aguaceros. la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR) ha explicado anteriormente que las redes sanitarias están diseñadas para transportar aguas residuales domésticas y no grandes volúmenes de agua lluvia.

Un antecedente ocurrió en 2021, cuando el aumento de las precipitaciones llevó un volumen superior al habitual hacia la EBAR Manzanares y obligó a activar un plan de contingencia debido a la obstrucción de rejillas con basura, maleza y otros elementos.

El líder ambiental José Anchila advirtió que la llegada de residuos a la bahía de Santa Marta representa una amenaza para el ecosistema marino-costero: “Los residuos plásticos pueden permanecer en los ecosistemas marinos y afectar la fauna”, y explicó que la acumulación de bolsas, envases, plásticos y otros desechos puede permanecer en el ambiente y afectar a las especies que habitan estos espacios, mientras que el deterioro de las playas también termina impactando la imagen de la ciudad.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la basura del río Manzanares termina en la bahía de Santa Marta?
La basura llega a la bahía porque el río Manzanares desemboca directamente en el mar y, durante las lluvias, el aumento de su caudal puede arrastrar los residuos acumulados en calles, canales, quebradas y otros sectores.
¿Qué tipo de residuos fueron arrastrados hasta la bahía de Santa Marta?
Entre los residuos mencionados están bolsas, envases, plásticos, colchones, llantas, escombros y otros elementos de gran tamaño, como camas y neveras viejas.
¿Qué consecuencias tiene la basura que llega a la bahía de Santa Marta?
Los residuos pueden afectar el ecosistema marino-costero, permanecer en el ambiente y representar un riesgo para la fauna, además de deteriorar el paisaje de las playas y afectar una zona de importancia turística.

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