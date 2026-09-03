Video | Avalancha de basura llega al mar de Santa Marta tras creciente del río Manzanares

El registro fue captado por Luis Guillermo Rodríguez , profesional en ciencias náuticas, y evidencia cómo la corriente moviliza residuos acumulados en distintos sectores de la ciudad.

Las fuertes lluvias en Santa Marta provocaron una creciente del río Manzanares que llevó toneladas de basura, plásticos y otros residuos hasta la bahía . Las imágenes muestran el agua de tonalidad marrón mezclándose con el mar y transportando los desechos.

El río Manzanares desemboca directamente en la bahía, por lo que durante las lluvias puede convertirse en una vía para transportar basura desde canales, quebradas y otros puntos hacia el mar. El ambientalista César Augusto Molina advirtió en La FM que el problema no es nuevo y que durante las crecientes incluso han llegado al río elementos como “camas, neveras viejas y hasta colchones” que van a parar al río y luego al mar, como se evidenció en el video.

A esto se suman los problemas de drenaje. La documentación de Gestión del Riesgo del Distrito ha identificado la disposición inadecuada de residuos sólidos y la obstrucción de canales entre los factores que pueden favorecer las inundaciones.

De acuerdo con esa documentación, en anteriores jornadas de limpieza realizadas en la cuenca y la desembocadura se han encontrado plásticos, llantas y escombros. En una de esas intervenciones fueron retiradas 23 toneladas de residuos de la desembocadura para facilitar el flujo del río antes de temporadas de lluvias.

Lea también: ¡Ya están abiertos! Estos son los lugares del Eje Cafetero que puede visitar para apoyar la recuperación tras el terremoto

La preocupación también está relacionada con las lluvias que se esperan durante esta semana. El concejal de Santa Marta Enrique González pidió realizar labores preventivas en canales y quebradas donde ya existe acumulación de residuos:

“Hoy en la ciudad de Santa Marta hay unos canales importantes de algunas quebradas que hoy presentan algún tema de suciedad, que están tapados, y urge que de manera inmediata con la Oficina de Riesgo del Distrito y las entidades también nacionales que están en la ciudad, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, el mismo DADSA, el mismo ESSMAR, se adelante una campaña agresiva para hacer la limpieza de estos puntos donde hoy, porque hay anuncios de lluvias toda esta semana y eso puede generar que haya algunas inundaciones en algunos sectores importantes de la ciudad”, señaló González a la cadena de radio.

El concejal también cuestionó el manejo de los residuos sólidos y recordó que el Concejo Distrital autorizó al alcalde Carlos Pinedo para iniciar estudios sobre el futuro modelo de prestación del servicio, cuyo esquema actual se acerca a su vencimiento en marzo de 2027: “Definitivamente lo que está ocurriendo con la recolección de estos residuos hoy está generando mucho traumatismo y la conclusión es que el sistema no está funcionando en debida forma”, afirmó.

Le puede interesar: ¿La inteligencia artificial podría salvar al planeta del cambio climático? Esto dice un estudio

También, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, señaló en X que la situación se repite cada vez que llueve y agregó que la administración pedirá responsabilidad a los ciudadanos por la disposición de residuos y exigirá mejoras en el servicio de recolección a ATESA, la operadora del servicio de aseo en Santa Marta.