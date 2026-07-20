En el Valle de Aburrá habita cerca del 6% de las especies de aves del mundo

Estamos a pocos días de ver a Medellín llena de flores. El inicio de la Feria de las Flores, además de traer consigo cientos de conciertos y desfiles, es un recordatorio de la enorme diversidad natural que existe en nuestro territorio. Lea: Tiene 46 días para ver el tapete gigante de flores que adorna Medellín, uno de los más grandes del mundo Aunque las miradas suelen concentrarse en las hortensias, astromelias, agapantos, girasoles y clavellinas cultivadas en Santa Elena, lo cierto es que hay unos protagonistas ocultos que cumplen un papel clave para que cada agosto podamos admirar las obras de arte que construyen los silleteros o, simplemente, salir cualquier día del año a comprar un ramo de flores. Se trata de las aves que, entre muchas otras funciones, desempeñan un papel fundamental en la polinización de cerca del 90 % de las plantas con flores, un proceso esencial para su reproducción. Para entender la importancia que tienen estos animales en los ecosistemas, EL COLOMBIANO conversó con Ana María Castaño, presidenta de la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO), la organización dedicada al estudio de las aves más antigua de Colombia y responsable de la curaduría de Colombia, país de las aves, una exposición que exalta su papel mediante una muestra de especies que habitan en el país, algunas representadas en tamaño real y otras a gran escala.

¿Qué tan importante es la relación entre las aves y las flores? ¿Por qué deberíamos hablar también de ellas cuando celebramos la Feria de las Flores?

“Lo primero es recordar que Colombia es el país con mayor número de especies de aves en el mundo. Somos una potencia en biodiversidad, pero muchas veces no valoramos esa riqueza. Hay muchas interacciones en la naturaleza que permiten que ellas cumplan su papel en los ecosistemas. Muchas flores son polinizadas por aves y, después de esa polinización, nacen los frutos. Esos frutos producen semillas que luego otras aves dispersan, permitiendo que nuevas plantas crezcan. Por eso los colibríes tienen un papel protagónico en la muestra, porque son algunos de los principales polinizadores de nuestros ecosistemas. Pero quisimos ir más allá y mostrar ese ciclo completo. También incluimos tangaras, que se alimentan de frutos y ayudan a dispersar las semillas; aves nocturnas, especies de los Llanos y el cóndor andino, que es el ave emblemática de Colombia. Y hay otras que cumplen funciones distintas a la polinización: algunas son limpiadoras naturales esenciales; otras ayudan al control de plagas y al equilibrio de las poblaciones. Pero también hay un papel que solemos olvidar: el bienestar que les brindan a los seres humanos. Cada vez hay más estudios en psicología y medicina que muestran que pasar tiempo en la naturaleza y observar aves tiene beneficios para la salud física y mental”.

¿Qué condiciones hacen que Colombia sea el país más biodiverso en aves del mundo?

“Hay varias razones que explican por qué Colombia es el país con más especies de aves del mundo. La primera es que estamos ubicados en la zona tropical, que es donde se concentra la mayor biodiversidad del planeta. Pero, además, Colombia reúne una enorme variedad de ecosistemas: tiene costas sobre el Caribe y el Pacífico, los Llanos, la Orinoquía, la Amazonía y un gradiente de alturas que va desde el nivel del mar hasta los 5.700 metros de la Sierra Nevada de Santa Marta. A eso se suma una característica geográfica única. Mientras en el resto de Suramérica los Andes forman una sola cadena montañosa, al llegar a Colombia se dividen en tres cordilleras. Esa separación hizo que, durante miles de años, muchas poblaciones de aves quedaran aisladas entre sí y evolucionaran de manera independiente, dando origen a nuevas especies. También hay un factor histórico muy importante. Hace millones de años no existía el istmo de Panamá. Cuando este surgió, permitió que muchas especies del norte del continente migraran hacia Suramérica y llegaran a Colombia”.

¿Y cuál es el contexto de Antioquia?

“Antioquia también tiene una riqueza extraordinaria. Si Colombia alberga cerca del 20% de las especies de aves del mundo, Antioquia concentra aproximadamente la mitad de esa diversidad. Es decir, en este departamento habita alrededor del 10% de todas las aves del planeta, algo impresionante si se tiene en cuenta su tamaño. Y la cifra es aún más sorprendente cuando hablamos del Valle de Aburrá. Aquí se han registrado cerca de 590 especies de aves, lo que representa alrededor del 6% de las especies del mundo. Es un porcentaje enorme para un territorio tan pequeño. Eso demuestra que vivimos en un verdadero punto caliente de biodiversidad. Es un privilegio, pero también una responsabilidad. Lo que buscamos es que la gente conozca esa riqueza natural, porque solo cuando conocemos lo que tenemos podemos valorarlo y comprometernos con su conservación”. Le puede interesar: El 16% de la tierra de cultivo del mundo ha perdido productividad

¿Qué medidas pueden tomar las personas en sus casas, sin necesidad de ser expertas, para proteger a las aves y, con ello, contribuir también a la conservación de las flores?

“Lo primero es interesarse por ellas. En la página de la SAO (www.sao.org.co), las personas pueden encontrar mucha información sobre cómo proteger a las aves. La SAO es la organización ornitológica más antigua de Colombia y, además, lidera la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. Hay acciones muy sencillas que cualquier persona puede poner en práctica. Una de ellas es sembrar en los jardines plantas que les sirvan de alimento a las aves y, si se vive en una finca o en una zona rural, sembrar árboles nativos que les proporcionen refugio y alimento. También es importante informarse sobre cómo nuestras acciones pueden afectar a las aves y a los ecosistemas. Muchas veces son decisiones de sentido común, pero cuando conocemos más sobre la biodiversidad que nos rodea es mucho más fácil tomar medidas para protegerla”.

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