En el Valle de Aburrá habita cerca del 6% de las especies de aves del mundo

Estamos a pocos días de ver a Medellín llena de flores. El inicio de la Feria de las Flores, además de traer consigo cientos de conciertos y desfiles, es un recordatorio de la enorme diversidad natural que existe en nuestro territorio.
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Aunque las miradas suelen concentrarse en las hortensias, astromelias, agapantos, girasoles y clavellinas cultivadas en Santa Elena, lo cierto es que hay unos protagonistas ocultos que cumplen un papel clave para que cada agosto podamos admirar las obras de arte que construyen los silleteros o, simplemente, salir cualquier día del año a comprar un ramo de flores.
Se trata de las aves que, entre muchas otras funciones, desempeñan un papel fundamental en la polinización de cerca del 90 % de las plantas con flores, un proceso esencial para su reproducción.
Para entender la importancia que tienen estos animales en los ecosistemas, EL COLOMBIANO conversó con Ana María Castaño, presidenta de la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO), la organización dedicada al estudio de las aves más antigua de Colombia y responsable de la curaduría de Colombia, país de las aves, una exposición que exalta su papel mediante una muestra de especies que habitan en el país, algunas representadas en tamaño real y otras a gran escala.