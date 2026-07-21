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Lara acepta derrota en el Senado y felicita al nuevo presidente: “Listos para trabajar de manera armónica”

El ministro del Interior designado felicitó a Honorio Henríquez por su elección como presidente del Senado y aseguró que la relación entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso se manejará “sin acuerdos subrepticios”.

  • El ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella reaccionó a la elección del senador del Centro Democrático como presidente del Senado, que terminó siendo distinta a la que ellos habían apoyado.Foto: Colprensa.
    El ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella reaccionó a la elección del senador del Centro Democrático como presidente del Senado, que terminó siendo distinta a la que ellos habían apoyado.Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ya se pronunció sobre la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, luego de que el candidato del Centro Democrático se impusiera con el inesperado respaldo de la bancada petrista, en un resultado que no contó con el aval del propio Gobierno entrante.

A través de su cuenta en la red social X, Lara felicitó a Henríquez y le deseó éxito en una gestión que, dijo, confía en que estará marcada por el diálogo, el consenso y el respeto por la institucionalidad.

El funcionario aprovechó el mensaje para fijar la postura del gobierno de Abelardo de la Espriella frente al Legislativo y aseguró que el Ejecutivo entrante será “firme defensor” de la autonomía e independencia de las ramas del poder público y que, por instrucción directa del presidente electo, toda relación con el Congreso se manejará “de frente al país”, con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios.

“Por instrucción del Presidente electo @ABDELAESPRIELLA, toda relación con el Congreso se ha hecho y se hará de frente al país: con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios”, aseguró en su mensaje.

Estas declaraciones llegan en un momento políticamente sensible para el Gobierno entrante, que había hecho una apuesta explícita por el senador de La U Alfredo Deluque para la presidencia del Senado, gestión en la que el propio Lara se involucró directamente.

La derrota de esa apuesta, atribuida al respaldo de última hora de la bancada de izquierda saliente liderada por Gustavo Petro, obliga ahora al equipo de De la Espriella a recomponer su relación con una mesa directiva que no fue de su preferencia y muchos críticos ya hablan de que es la “primera derrota” de Lara frente al legislativo.

En su mensaje, el ministro del Interior designado también felicitó a Nicolás Barguil por su elección como presidente de la Cámara de Representantes, a quien atribuyó un triunfo “nítido” logrado gracias a una coalición de gobierno sólida, en contraste implícito con lo ocurrido en el Senado.

Adicionalmente, reconoció a Deluque por “la altura, la decencia y el espíritu democrático” con que —según el ministro designado— asumió la contienda que finalmente perdió.

El ministro, en su mensaje, también afirmó que el Gobierno está listo para trabajar de manera “armónica, respetuosa y constructiva” con las nuevas mesas directivas del Congreso, pese a que la elección de Henríquez representó un traspié político para la coalición de gobierno en su primer pulso legislativo importante.

Les deseo el mayor de los éxitos en beneficio de Colombia”, remató Lara.

¿Cómo fue la votación?

Por más que se presentaron pronósticos, con 56 votos a su favor, el senador Honorio Henríquez del Centro Democrático quedó electo como presidente del Senado, superando los 45 votos que logró Alfredo Deluque. Así terminó la pelea de la semana, que dejó ver diferencias dentro de la coalición de gobierno.

Así las cosas, la mesa directiva del Senado quedó compuesta por el senador Henríquez, quien fue postulado por su copartidario Hernán Cadavid; al cierre de esta edición, el primer vicepresidente sería Manuel Antonio Virgüez Piraquive (Mira), y el segundo vicepresidente, Alejandro Ocampo (Pacto).

Por su parte, la Cámara de Representantes quedó presidida por Nicolás Barguil, del Partido Conservador, quien obtuvo un total de 180 votos. Todo indicaba que el primer vicepresidente de la Cámara, al cierre de esta edición, era el representante antioqueño por Creemos, Simón Molina, y el segundo vicepresidente sería Erick Velasco, del Pacto Histórico por Nariño.

La votación empezó pasadas las 10 de la noche. Cada uno de los senadores —para la presidencia del Senado— y de los representantes —para la de la Cámara— escribió en una papeleta el nombre por el que quería votar, la depositó en una urna y así, uno a uno, se surtió la votación. Finalmente, se hizo el conteo y así fue como ganó Henríquez.

Lea también: Centro Democrático logró poner presidente en el Senado: Honorio Henríquez le ganó el pulso a Deluque

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Rodrigo Lara sobre la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado?
El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, felicitó a Honorio Henríquez tras su elección y le deseó éxito en su gestión. Lara enfatizó que el gobierno de Abelardo de la Espriella mantendrá una relación transparente con el Congreso, sin burocracia ni acuerdos subrepticios, y respetará la independencia de las ramas del poder público.
¿Por qué la elección de Honorio Henríquez en el Senado representa un traspié para el gobierno entrante?
La elección de Henríquez representa una derrota política para la administración de Abelardo de la Espriella porque el Gobierno entrante respaldaba de manera directa la candidatura del senador Alfredo Deluque. Sin embargo, Henríquez logró la victoria gracias al respaldo de la bancada del Pacto Histórico.
¿Quiénes fueron elegidos como presidentes del Senado y la Cámara de Representantes en Colombia?
Para el nuevo periodo legislativo, el senador Honorio Henríquez (Centro Democrático) fue elegido presidente del Senado de la República, mientras que el representante Nicolás Barguil (Partido Conservador) fue electo como presidente de la Cámara de Representantes.

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