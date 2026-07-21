Lara acepta derrota en el Senado y felicita al nuevo presidente: “Listos para trabajar de manera armónica”

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ya se pronunció sobre la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, luego de que el candidato del Centro Democrático se impusiera con el inesperado respaldo de la bancada petrista, en un resultado que no contó con el aval del propio Gobierno entrante.
A través de su cuenta en la red social X, Lara felicitó a Henríquez y le deseó éxito en una gestión que, dijo, confía en que estará marcada por el diálogo, el consenso y el respeto por la institucionalidad.
El funcionario aprovechó el mensaje para fijar la postura del gobierno de Abelardo de la Espriella frente al Legislativo y aseguró que el Ejecutivo entrante será “firme defensor” de la autonomía e independencia de las ramas del poder público y que, por instrucción directa del presidente electo, toda relación con el Congreso se manejará “de frente al país”, con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios.
“Por instrucción del Presidente electo @ABDELAESPRIELLA, toda relación con el Congreso se ha hecho y se hará de frente al país: con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios”, aseguró en su mensaje.