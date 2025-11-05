A una década del Acuerdo de París, América Latina llega a la COP30 con una deuda climática pendiente

Cuando los delegados de 195 países levantaron la mano en París aquel 12 de diciembre de 2015, el mundo creyó haber sellado un pacto de supervivencia. Diez años después, las promesas de aquel tratado climático —limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C y, de ser posible, a 1,5 °C— se enfrentan a una realidad menos solemne y más urgente, pues el planeta acaba de atravesar su año más caluroso registrado, con incendios que arrasaron bosques tropicales, sequías que vaciaron ríos históricos y olas de calor que pusieron en jaque la salud pública. Así las cosas, América Latina llega a la COP30, que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém do Pará, con una mezcla de avances parciales, rezagos estructurales y la oportunidad de reposicionarse en el mapa climático mundial.
Lea también: Acuerdo de París: el pacto climático que los gobiernos siguen incumpliendo
Ahora bien, esa mezcla de urgencias y promesas pendientes tiene su origen en un pacto que cambió la forma de entender la acción climática: el Acuerdo de París, un punto de inflexión que rompió la lógica del Protocolo de Kioto, que solo exigía esfuerzos a las naciones industrializadas. Desde entonces, cada país —sin distinción de nivel de desarrollo— debe presentar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), es decir, planes propios para reducir emisiones y adaptarse a los impactos del cambio climático.
En América Latina, ese marco impulsó una ola de planes nacionales, leyes climáticas y estrategias de transición energética. Asimismo evidenció una brecha: la región emite apenas el 8 % de los gases de efecto invernadero globales, aunque es una de las más vulnerables al aumento de temperaturas, la pérdida de biodiversidad y los fenómenos extremos.
Así que durante esta década, los grandes hitos globales se entrelazaron con los dilemas regionales: en 2020, por ejemplo, mientras el mundo se detenía por la pandemia y las emisiones caían temporalmente, América Latina enfrentaba una doble crisis, sanitaria y ambiental. La recuperación posterior, basada en la expansión de sectores extractivos, revirtió buena parte de las reducciones logradas.