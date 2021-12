La gente vio cómo sus casas se desvanecían ante el peso y el calor de la lava. Pudieron oler, de cerca, el azufre y sentir en sus pieles descubiertas las cenizas aún ardientes. Escucharon la madera traquear y romperse y no tuvieron más remedio que dejar atrás todo lo que por años habían construido. No hubo dios, humano o fuerza que pudiera detener las lenguas del volcán que se arrastraban, rápidas, por las montañas de la isla, y no hubo más remedio que alejarse.

Pasaron 85 días antes de que parara...