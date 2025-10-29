Investigado por corrupción en el Inder de la era Quintero fue nombrado como director del Servicio Público de Empleo

El exalcalde Daniel Quintero continúa acomodando a sus aliados en el Gobierno Nacional de Gustavo Petro y más en estos tiempos electorales. Resulta que uno de los investigados por un contrato interadministrativo del Inder Medellín y Metroparques durante la pandemia ahora aterrizó en el Servicio Público de Empleo como director.
Se trata del abogado Yuberth Antonio Ordóñez Vergara, de 39 años, quien entre el 10 de enero de 2020 y el 21 de junio de 2022 se desempeñó como jefe de la oficina jurídica del Inder Medellín y desde su cargo habría revisado el convenio interadministrativo 6700013390 de 2020 entre estas dos entidades por valor de 21.826 millones de pesos.