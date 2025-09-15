Difusión de videos íntimos como el de Isabella Ladera y otras violencias digitales contra mujeres serán priorizadas en Medellín

En el más reciente Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres (CSPM) de Medellín, la administración distrital y otras instituciones y entidades pusieron de manifiesto la importancia de contrarrestar las violencias digitales en contra de las mujeres, un problema que crece y que se evidencia en casos indignantes como la filtración del video íntimo de la modelo e influencer venezolana Isabella Ladera. El Distrito de Medellín incorporó la violencia digital como un tema especial en el CSPM y anunció que se fortalecerán los mecanismos de atención para proteger a las mujeres, niñas y adolescentes de estos hechos y garantizar que tengan una vida libre de violencias también en los entornos digitales. Le puede interesar: Hogares de protección han atendido a 242 mujeres en riesgo grave o extremo de feminicidio en Antioquia Este es un problema que merece total atención. Desde la Secretaría de las Mujeres de Medellín indicaron que en todo el 2024 atendieron 42 casos de este tipo en la ciudad, mientras que entre enero y julio de este año llevan 36. Las mujeres víctimas de violencia digital recibieron servicios de emergencia, orientación psicológica y asesoría jurídica frente los hechos que sufrieron. A esto se suma que, también entre enero y julio de 2025, la Unidad de Niñez del Distrito registró 25 casos de niñas y adolescentes víctimas de estos hechos, principalmente de explotación sexual comercial y violencia sexual en entornos digitales. Alejandra Arroyove, subsecretaria de Derecho de la Secretaría de las Mujeres, explicó que las violencias digitales contra niñas, adolescentes y mujeres de Medellín son abordadas como un asunto que afecta la seguridad pública. Asimismo, sostuvo que desde la dependencia cuentan con “mecanismos de protección para que todas aquellas mujeres que estén viviendo violencias o situaciones que afecten sus derechos en los entornos digitales puedan ponerse en comunicación”.

¿Qué tipos de violencia digital se reportan en Medellín?

Las modalidades más reportadas en Medellín sobre estos casos son por ciberacoso, hostigamiento, difusión no consentida de contenidos íntimos, amenazas y suplantación de identidad, todos hechos que afectan los derechos y la dignidad de las víctimas. Angélica Naranjo, integrante de la Corporación para la Vida de Mujeres que Crean, calificó la situación como una realidad dramática sobre la que ni siquiera hay cifras que avalen su magnitud. Lea también: “No es normal caminar con miedo”: buscan aumentar denuncias de mujeres por acoso en calles y transporte público “Hoy, más que siempre y sobre todo después de pandemia, la realidad de las mujeres se ha instrumentalizado, se ha cosificado, se ha hipersexualizado y necesitamos atenderlo como sociedad, como instituciones, como organizaciones; actuar articuladamente para poder dar respuestas a quienes en el silencio de la digitalidad, que lo digital es real, puedan estar viviendo por acosos, por hostigamientos, por presiones que se vayan dando y que alteran su vida y hasta su acción pública”, sostuvo la experta. Los datos sobre esta situación son para alarmarse, pues el 28% de los feminicidios que se presentan en el país han estado precedidos por violencias en entornos digitales, según datos citados por la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Como este no es un caso exclusivo de la ciudad, en Colombia avanza el proyecto de Ley que busca que se envíe a la cárcel a quienes difundan material íntimo sexual sin consentimiento.