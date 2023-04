Concejo le ha dado aval al alcalde Quintero para amarrar $1,8 billones de futuras alcaldías

“Sí, señor secretario”. Esa ha sido la frase más escuchada en el Concejo a la hora de votar los 11 proyectos de vigencias futuras que ha presentado la Alcaldía de Medellín en este gobierno. Los montos no son menores, porque las platas de otros años que se han movido superan los $3,1 billones, y de estos, $1,83 billones quedan comprometidos entre 2024 y 2037 en proyectos de largo plazo como el metro ligero de la 80, el desfinanciado fondo de estabilización tarifaria de Metroplús, la reparación de colegios oficiales y los escenarios deportivos, y la construcción de la polémica cárcel metropolitana en San Cristóbal.

Recurrir a las vigencias futuras cada vez que lo considera necesario ha sido una constante de esta administración. En todo caso el diablo no está en la figura sino en su recurrencia. En el deber ser de la administración pública, la razón de las vigencias, que no es otra cosa diferente a comprometer plata de años venideros, es asegurar la ejecución de obras a largo plazo, por eso no deberían utilizarse, por ejemplo, para hacer reparaciones de colegios y canchas, tareas que deberían entrar en los presupuestos corrientes de la administración.