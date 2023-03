Más de 4.300 personas quedaron a la deriva en el José María Córdova

Sobre las 3:00 de la tarde del lunes, Jazmin Dieguez y su esposo tomaron un vuelo de Viva Air con la ruta Cancún-Medellín-Buenos Aires. Después de tres horas de viaje, cuando la aeronave aterrizó en Rionegro, les avisaron que la escala iba con cambio de avión incluido , algo que no estaba previsto inicialmente.

“Íbamos en el vuelo y a eso de las 6:00 de la tarde, cuando llegamos a Medellín, nos dijeron que nos bajáramos del avión, que nos iban a montar en otro vuelo. Cuando nos dimos cuenta, nos enteramos que la aerolínea había quebrado”, comentó.

De sorpresa, al enterarse que quedaron a la deriva, en un lugar donde no conocían a nadie, recurrieron a la búsqueda de tiquetes en otra aerolínea, pero se encontraron con que estos habían duplicado su valor inicial.

“Nosotros pagamos 600.000 pesos argentinos (unos $7,5 millones colombianos) por los vuelos de ida y regreso de los dos. Estuvimos averiguando y solo para ir hasta Argentina nos están cobrando hasta 1 millón de pesos argentinos (unos $13 millones colombianos) solo por el viaje de Medellín a Buenos Aires”, relató.

El drama de estos argentinos se suma al de más de un centenar de peruanos, quienes estaban esperando el viaje hacia Lima y cuando llegaron en las primeras horas del martes, les dijeron que no había aviones para llevarlos.

Grecia Retamozo, quien viajaba hacia Lima, manifestó que se encontraron con la sorpresa de quedar en medio de la nada y en conjunto con todos sus connacionales solicitaron la presencia del consulado peruano en Medellín.

Desde allí enviaron un delegado, que de entrada descartó un vuelo humanitario para regresarlos a casa. En medio de los diálogos les ofrecieron dos soluciones iniciales: costearles el hospedaje hasta que se encuentre una solución para su retorno o pagar el retorno terrestre para llevarlos de Medellín a una ciudad limítrofe entre Ecuador y Perú, en un viaje que podía demorar hasta tres días. Ya en la tarde comenzaron a aparecer vuelos Medellín-Bogotá-Lima, pero les toca esperar hasta el viernes para ser reubicados.

Un funcionario de Supertransporte habló con los pasajeros afectados de vuelos nacionales e internacionales para ofrecerles reubicarlos en otras aerolíneas, aunque clamando por la paciencia de los desesperados y angustiados viajeros.

Mientras la mayoría de afectados busca soluciones que no les obligue sacar dinero de dónde no tienen, otros se gastan hasta tres veces más de lo que pagaron solo con la idea de ir hasta su casa y no quedar a la deriva en el terminal aéreo de Rionegro.

Es el caso de Walter Tambaza Jr, un brasileño que venía de Miami rumbo a Sao Paulo, Brasil, pero su vuelo tenía escala con Viva Air en Medellín.

“Yo llegué a Medellín y cuando estaba en la fila de Migración me dijeron que no tenía vuelo porque la aerolínea había quebrado”, relató este veterano hombre, quien solo hablaba su idioma de origen.