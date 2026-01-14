Alcaldía invirtió $20.000 millones para mejorar 7 sedes de Metrosalud, ¿cuáles se beneficiaron?

La Alcaldía de Medellín anunció que cerca de 100.000 usuarios de su red pública de salud se han visto beneficiados con el mejoramiento estructural de siete sedes de Metrosalud.

Según detalló la Administración Distrital, durante 2025 invirtió más de $20.000 millones en la realización de obras como la adecuación de cubiertas, fachadas, puertas, ventanas, pisos, luminarias, e instalación de unidades sanitarias, así como la renovación de diferentes áreas de atención al público y servicios médicos de las mencionadas sedes.

La Alcaldía comentó que los mejoramientos se realizaron en los centros de salud Villa del Socorro, Campo Valdés y Carpinelo, así como en las unidades hospitalarias del corregimiento de San Antonio de Prado y las comunas de Belén y Santa Cruz. Las obras en estos centros culminaron en 2025.

De manera paralela, se anunció que avanza la renovación de la Unidad Hospitalaria Manrique, que ya presenta un progreso superior al 90%.