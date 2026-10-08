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Juzgado le dio la razón a Federico Gutiérrez: no tendrá que rectificar afirmaciones contra Daniel Quintero

El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá falló a favor del alcalde Federico Gutiérrez y le negó en segunda instancia una tutela a Daniel Quintero, quien exigía rectificaciones por ser llamado “jefe de la banda”. Quintero llevará el caso a la Corte.

  • El Juzgado Quinto Civil de Ejecución de Sentencias de Bogotá ratificó la negativa a la tutela interpuesta por Daniel Quintero, concluyendo que Federico Gutiérrez no vulneró sus derechos fundamentales. Foto: EL COLOMBIANO
    El Juzgado Quinto Civil de Ejecución de Sentencias de Bogotá ratificó la negativa a la tutela interpuesta por Daniel Quintero, concluyendo que Federico Gutiérrez no vulneró sus derechos fundamentales. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 5 horas
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Un nuevo round jurídico tiene la disputa entre el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el exmandatario de esta ciudad, Daniel Quintero Calle. Esta vez, con triunfo para el primero tras un fallo que le dio la razón y le negó una tutela a su contrincante.

La decisión fue tomada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, que resolvió, en segunda instancia, la impugnación interpuesta dentro del trámite de acción popular presentado por Quintero Calle contra Gutiérrez.

El exalcalde había interpuesto el recurso contra el actual mandatario aduciendo supuestas calumnias al tratarlo de “bandido”, “jefe de la banda” y otras denuncias por presuntos hechos de corrupción.

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El pasado 24 de mayo, Quintero interpuso la tutela con la que buscaba que un juez ordenara a Gutiérrez rectificar públicamente algunas de sus afirmaciones hechas en la red social X (donde también mantienen otro agarrón), ofrecer disculpas mediante un video y abstenerse de utilizar en el futuro calificativos de carácter criminal contra Quintero sin que existiera una sentencia judicial en firme.

Es así como, a través de la acción, Quintero pretendía la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la presunción de inocencia, a la dignidad humana, a la rectificación en condiciones de equidad y a la protección de la familia.

Entre las expresiones cuestionadas por el exalcalde se encuentran las utilizadas por Gutiérrez en una publicación del 28 de febrero de 2026, en la que se refirió al imputado exalcalde y ex superintendente de Salud como “el jefe de la banda” y habló de una “estructura criminal para saquear la ciudad”.

Agregó que los mensajes del alcalde formarían parte de una “conducta reiterada entre 2024 y 2026”, periodo en el que, según la tutela, se habrían publicado al menos 12 mensajes con señalamientos que relacionan al exalcalde directamente con hechos de corrupción.

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Quintero Calle Lawyers S.A.S. firma del político, que redactó la acción, sostuvo que estas expresiones no podían entenderse simplemente como opiniones políticas, sino como imputaciones de hechos delictivos presentadas como ciertos, pese a que, según su argumento, no existe una condena penal en firme en su contra.

El exalcalde pretendía la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la presunción de inocencia, a la dignidad humana, a la rectificación en condiciones de equidad y a la protección de la familia.

Tras evaluar los argumentos expuestos en el recurso, la autoridad judicial determinó de manera categórica que no se advierte la vulneración o transgresión de los derechos fundamentales alegados por el accionante, fundamentando así la ratificación de la decisión previa.

Así mismo, el despacho fundamentó que la administración de justicia y el sistema procesal diseñado por el legislador garantizan la protección de los derechos de manera integral en el ordenamiento.

Quintero había expresado, luego de la primera instancia en su contra, dentro del mismo pleito, que si la segunda le era desfavorable, iría a la Corte Constitucional para que revise la tutela.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué fallo emitió el juzgado en el caso Quintero vs. Gutiérrez?
El Juzgado Quinto Civil de Ejecución de Sentencias de Bogotá ratificó la negativa a la tutela interpuesta por Daniel Quintero, concluyendo que Federico Gutiérrez no vulneró sus derechos fundamentales.
¿Por qué denunció Daniel Quintero a Federico Gutiérrez?
El exalcalde solicitó rectificación y disculpas públicas luego de que Gutiérrez lo calificara en la red social X como “jefe de la banda” y señalara presuntos actos de corrupción en Medellín.
¿Puede Daniel Quintero apelar nuevamente el fallo de tutela?
Al ser un fallo de segunda instancia, la decisión queda en firme. Sin embargo, el exalcalde indicó que solicitará la revisión del caso ante la Corte Constitucional de Colombia.

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