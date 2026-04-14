Tribunal abre proceso de desacato a entidades y funcionarios del gobierno por crisis de salud de Medellín

Este martes el Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato contra varias entidades y funcionarios del orden nacional por presuntamente incumplir una medida judicial orientada a garantizar el pago de deudas y el adecuado funcionamiento del sistema de salud en Medellín.

La decisión se produce un día después de que el alcalde Federico Gutiérrez radicara una solicitud urgente ante el Tribunal, y responde a señalamientos sobre retrasos en el cumplimiento de órdenes impartidas desde julio de 2025, que exigían sanear la cartera entre EPS e IPS y asegurar el flujo oportuno de recursos para la atención de los pacientes en la ciudad.

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Según el auto, han transcurrido más de tres meses sin que se cumpla plenamente la medida cautelar, pese a la realización de mesas técnicas. Entre los reparos, el Tribunal también señala la creación de una categoría “ficticia” de cartera denominada “en auditoría” para aplazar pagos, así como diferencias entre los valores reportados por las EPS y las IPS.

El incidente de desacato cobija, entre otros, a los ministros de Hacienda y de Salud, al Superintendente Nacional de Salud, al director de la ADRES y a representantes de EPS como Nueva EPS, Savia Salud, Coosalud y Sanitas.

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