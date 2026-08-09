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Tres estudiantes paisas compiten en el mundial juvenil de robótica en Japón

Elián Nieto, Juan Sebastián Mur y Mathías Baleta representan a Colombia en el RoboRAVE 2026, una competencia internacional que reúne en Osaka a jóvenes talentos.

  • A la izquierda, Elián Nieto, en el centro, Juan Sebastián Mur, y a la derecha, Mathías Baleta, enseñando los prototipos con los que competirán en Osaka, Japón. FOTO Manuel Saldarriaga.
    A la izquierda, Elián Nieto, en el centro, Juan Sebastián Mur, y a la derecha, Mathías Baleta, enseñando los prototipos con los que competirán en Osaka, Japón. FOTO Manuel Saldarriaga.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 8 horas
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La inventiva paisa dice “presente” en Japón, uno de los países con más desarrollo tecnológico en el mundo. Y es que Elián Nieto, Juan Sebastián Mur y Mathías Baleta representan a su colegio La Salle de Envigado, a Antioquia y a Colombia en el RoboRAVE 2026, una reconocida competencia internacional de robótica juvenil que se desarrolla hoy y continúa el 11 y 12 de agosto en la ciudad de Osaka.

Los tres estudiantes hacen parte de la delegación colombiana que compite frente a equipos de distintos continentes. Llegaron hasta allí después de superar un exigente camino de competencias regionales, nacionales e internacionales, además de meses de entrenamiento y de una intensa campaña para reunir los recursos económicos necesarios y así cumplir el sueño.

Detrás del logro está el trabajo que desde hace varios años desarrolla el colegio La Salle con sus semilleros de robótica, espacios que buscan despertar el interés de los estudiantes por la programación, la lógica matemática y la resolución de problemas.

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José Alfredo Jiménez Ceballos, profesor de Tecnología y Business de la institución y entrenador del equipo, explicó que los encuentros se realizan una vez por semana y han crecido de manera significativa gracias a los resultados obtenidos.

“Son espacios de hora y media los lunes en la tarde, donde trabajamos pensamiento lógico, programación y robótica. Empezamos con cerca de diez estudiantes y este año ya tenemos 24. Cuando un proyecto empieza a mostrar resultados, cada vez más niños quieren hacer parte de él”, explicó.

Fue precisamente en esos semilleros donde identificó el talento de Elián, Juan Sebastián y Mathías, quienes comenzaron a destacarse por su capacidad para resolver retos, programar robots y trabajar en equipo. Más que enseñarles cada movimiento, Jiménez asegura que su papel ha sido guiarlos para que encuentren por sí mismos las soluciones.

“Siempre les digo: no me den problemas, denme soluciones. Esa filosofía ha hecho que antes de preguntarme intenten resolver cada dificultad por su cuenta, y eso en una competencia internacional hace toda la diferencia”, afirmó.

Del Valle de Aburrá a Japón

El camino hacia Japón comenzó en 2025 con las competencias regionales, donde el equipo logró sus primeros resultados importantes. Posteriormente llegaron las finales nacionales disputadas en Armenia, donde los estudiantes alcanzaron el primer lugar en su categoría y aseguraron el cupo para representar a Colombia en el torneo internacional celebrado en Puerto Vallarta, México.

Allí ocurrió uno de los momentos más importantes del proceso. Mathías Baleta viajó como único representante del equipo y, pese a competir sin sus compañeros, consiguió el segundo lugar, resultado suficiente para clasificar al Mundial RoboRAVE 2026.

“Sentía miedo y muchos nervios porque estaba solo. Cuando uno trabaja siempre en equipo y de repente tiene que resolver todo por su cuenta es muy diferente. Pero aprendí precisamente eso: a solucionar los problemas solo y seguir intentando hasta lograrlo”, recordó.

El estudiante reconoce que la experiencia en México fortaleció su confianza y le permitió entender que los errores hacen parte del aprendizaje. Explica que, cuando se está solo, si algo falla no hay otro compañero que lo haga, y por ende todo dependerá de quien esté ahí para resolverlo.

Las competencias de RoboRAVE no premian únicamente la velocidad. Cada robot debe recorrer un circuito previamente diseñado mediante programación, ejecutando giros, recorridos y maniobras con precisión.

Para lograrlo, los estudiantes trabajan con programación por bloques utilizando la plataforma mBlock, donde establecen la velocidad, los recorridos y cada uno de los movimientos que posteriormente ejecutará el robot.

Juan Sebastián y Elián explican que cada integrante desarrolla su propia estrategia de programación.

“Lo que más nos gusta es programar. Es un trabajo en equipo donde cada uno aporta algo diferente. Nos parece mejor hacerlo un poco más lento, pero seguro, porque preferimos garantizar que el robot complete todo el recorrido sin equivocarse”.

Cada competencia representa un reto distinto. Los circuitos incluyen curvas de diferentes grados, recorridos específicos y tiempos límite que obligan a ajustar constantemente la programación. Los robots, además, incorporan sensores de línea, sensores ultrasónicos y sistemas de control que permiten ejecutar con precisión cada movimiento previamente programado.

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Japón es reconocido internacionalmente por su liderazgo en robótica, automatización e innovación tecnológica, razón por la que llegar hasta Osaka significa enfrentarse a algunos de los mejores equipos juveniles del planeta. Aún así, el grupo asegura sentirse preparado.

“Hemos entrenado muchísimo. El profesor nos ha puesto a practicar diferentes pistas y escenarios para llegar listos. Creemos en el trabajo que hemos hecho”, afirmó Juan Sebastián.

El idioma tampoco representa una preocupación mayor. Aunque habrá traductores durante el evento, los estudiantes cuentan con formación bilingüe, mientras que el profesor también se ha preparado para afrontar la experiencia.

Independientemente del resultado, todos coinciden en que el simple hecho de competir en Japón ya representa un logro enorme.

“Vamos al otro lado del mundo, donde la tecnología es líder. Pero también sabemos que nosotros somos capaces de demostrar todo lo que hemos aprendido. Cuando uno cree que puede lograr algo, trabaja para conseguirlo”, concluyó el profesor.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes representan a Colombia en RoboRAVE 2026?
Los estudiantes Elián Nieto, Juan Sebastián Mur y Mathías Baleta, del colegio La Salle de Envigado, integran la delegación que representa a Colombia en esta competencia internacional de robótica juvenil.
¿Dónde se realiza RoboRAVE 2026?
La competencia se desarrolla en Osaka, Japón, uno de los países reconocidos en la nota por su liderazgo en tecnología, robótica y automatización. El evento se realiza durante los días 10, 11 y 12 de agosto.
¿Cómo llegaron los estudiantes de La Salle hasta Japón?
El equipo avanzó por diferentes competencias regionales y nacionales. En las finales nacionales, realizadas en Armenia, obtuvo el primer lugar de su categoría y consiguió el cupo para disputar una competencia internacional en Puerto Vallarta, México.

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