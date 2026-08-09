Tres estudiantes paisas compiten en el mundial juvenil de robótica en Japón

La inventiva paisa dice “presente” en Japón, uno de los países con más desarrollo tecnológico en el mundo. Y es que Elián Nieto, Juan Sebastián Mur y Mathías Baleta representan a su colegio La Salle de Envigado, a Antioquia y a Colombia en el RoboRAVE 2026, una reconocida competencia internacional de robótica juvenil que se desarrolla hoy y continúa el 11 y 12 de agosto en la ciudad de Osaka.

Los tres estudiantes hacen parte de la delegación colombiana que compite frente a equipos de distintos continentes. Llegaron hasta allí después de superar un exigente camino de competencias regionales, nacionales e internacionales, además de meses de entrenamiento y de una intensa campaña para reunir los recursos económicos necesarios y así cumplir el sueño.

Detrás del logro está el trabajo que desde hace varios años desarrolla el colegio La Salle con sus semilleros de robótica, espacios que buscan despertar el interés de los estudiantes por la programación, la lógica matemática y la resolución de problemas.

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José Alfredo Jiménez Ceballos, profesor de Tecnología y Business de la institución y entrenador del equipo, explicó que los encuentros se realizan una vez por semana y han crecido de manera significativa gracias a los resultados obtenidos.

“Son espacios de hora y media los lunes en la tarde, donde trabajamos pensamiento lógico, programación y robótica. Empezamos con cerca de diez estudiantes y este año ya tenemos 24. Cuando un proyecto empieza a mostrar resultados, cada vez más niños quieren hacer parte de él”, explicó.

Fue precisamente en esos semilleros donde identificó el talento de Elián, Juan Sebastián y Mathías, quienes comenzaron a destacarse por su capacidad para resolver retos, programar robots y trabajar en equipo. Más que enseñarles cada movimiento, Jiménez asegura que su papel ha sido guiarlos para que encuentren por sí mismos las soluciones.

“Siempre les digo: no me den problemas, denme soluciones. Esa filosofía ha hecho que antes de preguntarme intenten resolver cada dificultad por su cuenta, y eso en una competencia internacional hace toda la diferencia”, afirmó.