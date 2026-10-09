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Fuertes vientos, granizo, árboles caídos y vías inundadas deja fuerte tormenta en Medellín y el Valle de Aburrá

Hasta ahora ha habido reporte de tormentas eléctricas en el centro, suroriente y suroccidente de la capital antioqueña, lo cual se ha extendido al sur del área metropolitana. Por lo menos tres árboles colapsaron en vías públicas.

  • El aguacero ha estado acompañado de una fuerte ventisca y rayos sonoros. FOTO: EL COLOMBIANO
    El aguacero ha estado acompañado de una fuerte ventisca y rayos sonoros. FOTO: EL COLOMBIANO
  • Fuertes vientos, granizo, árboles caídos y vías inundadas deja fuerte tormenta en Medellín y el Valle de Aburrá
hace 2 horas
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Un fuerte temporal cayó en varios sectores de Medellín y el Valle de Aburrá en la tarde de este viernes, 9 de octubre, pero por lo pronto no se reportan inundaciones, más allá de la anegación de vías públicas.

Las lluvias, acompañadas de fuertes vientos y rayos sonoros comenzaron a caer hacia las tres de la tarde. Reportes del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) indican que en sectores del Centro y El Poblado, en la capital antioqueña, se presentó una tormenta eléctrica.

Lea acá: ¿Por qué, si estamos en El Niño, hay ‘súper aguaceros’, vendavales y hasta remolinos en el cielo?

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez informó que las quebradas La Presidenta y La Guayabala se encuentran en nivel rojo, mientras los organismos de socorro han atendido las caídas de árboles en sectores de Belén y Guayabal, confirmando por fortuna que no hay personas heridas y que los equipos de atención ya hacen presencia en las zonas afectadas.

Asimismo, el mandatario local advirtió sobre cierres viales en Monterrey, en la avenida 80 con la Loma de los Bernal y evaluaciones técnicas en la calle 6 Sur con Guayabal, por lo que hizo un llamado urgente a la ciudadanía para tomar vías alternas.

Fuentes del Dagrd indicaron que uno de los árboles que colapsó estaba ubicado en la avenida Guayabal, mientras que hubo otro en el sector donde la carrera 80 se une con la 76, también en Belén (sector de la Gran Vía), en tanto que el tercero estuvo localizado sobre la calle 30A.

En la comuna de Belén el aguacero vino acompañado de rocas de granizo que hacían un ruido ensordecedor en techos y ventanas.

Además, de acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes del Siata, las lluvias, que inicialmente se concentraban en Medellín, se extendieron con fuerza hacia los municipios vecinos de Envigado e Itagüí.

Fuertes vientos, granizo, árboles caídos y vías inundadas deja fuerte tormenta en Medellín y el Valle de Aburrá

Medellín registra los acumulados más altos, alcanzando hasta 8 mm de precipitación en apenas 5 minutos. Caldas presenta lluvias persistentes con acumulados de hasta 2 mm en el mismo periodo.

En cuestión de minutos, la situación en la quebrada La Presidenta escaló de manera preocupante:

Se reportó inicialmente un aumento de nivel a la altura del Éxito de El Poblado, catalogado en riesgo naranja.

Pocos minutos después, el nivel del afluente continuó subiendo rápidamente, obligando a las autoridades a elevar la advertencia a riesgo rojo en el mismo sector.

No obstante, de acuerdo con el Dagrd, hasta las 4:30 p.m. no se habían presentado llamados indicando que hubiera casas o locales anegados ni otro tipo de calamidades como consecuencia del aguacero.

Preguntas y respuestas:

Qué vías están cerradas en Medellín por el fuerte aguacero del 9 de octubre?
Se reportaron cierres viales en el sector de Monterrey y en la avenida 80 con la Loma de los Bernal. Además, las autoridades realizaban evaluaciones técnicas en la calle 6 Sur con Guayabal. Se recomienda tomar vías alternas. La noticia no precisa la duración de los cierres ni la hora prevista para restablecer el tránsito.
¿Qué quebradas de Medellín están en nivel rojo por las fuertes lluvias?
Las quebradas La Presidenta y La Guayabala fueron reportadas en nivel rojo por el alcalde Federico Gutiérrez. En el caso de La Presidenta, la alerta subió de naranja a rojo en pocos minutos debido al rápido aumento del nivel del agua, a la altura del Éxito de El Poblado.
¿En qué barrios de Medellín se reportaron caídas de árboles por el aguacero?
Se reportaron árboles caídos en Belén y Guayabal. Según el Dagrd, uno cayó en la avenida Guayabal, otro en el sector donde la carrera 80 se une con la carrera 76, en Belén, cerca de la Gran Vía, y un tercero sobre la calle 30A. Los organismos de socorro atendieron las emergencias y, según el reporte, no hubo personas heridas.

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