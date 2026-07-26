Ante las altas temperaturas en Medellín, ¿el calor podría deformar las vías férreas del metro?

Las imágenes de vías férreas dilatadas y “derretidas” por las altas temperaturas en varios países de Europa, como Alemania, Bélgica, Francia, Austria y Chequia, despertaron en algunos ciudadanos una pregunta inevitable: ¿podría ocurrir algo similar en el Metro de Medellín?
Y es que en el último mes el Viejo Continente está padeciendo de una ola de calor extrema, tan así, que en diferentes destinos se han alcanzado máximos históricos de temperatura de 40,1 °C y 40,8 °C, esto sumado a lo registrado en Alemania, con un récord de 41,7 °C.
A raíz de esa problemática, este diario habló con el gerente del Metro Tomás Elejalde Escobar, quien explicó que las condiciones climáticas de Antioquia son muy diferentes a las europeas, pero que con el fin de evitar una situación parecida, el sistema ferroviario local ha dispuesto de un esquema de mantenimiento preventivo que busca detectar y corregir cualquier anomalía antes de que represente un riesgo para la operación.
Entre las herramientas clave están una moderna reperfiladora de rieles, inspecciones con ultrasonido y rayos X, además de revisiones diarias realizadas por personal especializado.