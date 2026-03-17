¿Qué hay detrás de los 500 indígenas que se tomaron La Alpujarra?

Una jornada de tensión se vivió ayer en La Alpujarra luego de que más de 500 indígenas se apostaran en los alrededores y bloquearan las calles cercanas al complejo. Los manifestantes se ubicaron en la entrada de las sedes de la Alcaldía y la Gobernación desde las 4:30 a.m., mucho antes de que los funcionarios llegaran a sus puestos de trabajo.
Dando cuenta de que sus planes no serían cosa de un día, muchos se instalaron con carpas y hamacas en los alrededores de la calle San Juan. La tensión escaló rápidamente, luego de que se conociera un video con las declaraciones de uno de los manifestantes, quien aseguró no saber la razón del bloqueo. “No nos han dicho nada, estamos cumpliendo órdenes”, expresó uno de los indígenas al ser consultado por las razones de su presencia en el sitio. El hombre estaba acompañado de una mujer, con la que habría llegado desde Tierralta, Córdoba.
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