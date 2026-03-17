¿Qué hay detrás de los 500 indígenas que se tomaron La Alpujarra?

Una jornada de tensión se vivió ayer en La Alpujarra luego de que más de 500 indígenas se apostaran en los alrededores y bloquearan las calles cercanas al complejo. Los manifestantes se ubicaron en la entrada de las sedes de la Alcaldía y la Gobernación desde las 4:30 a.m., mucho antes de que los funcionarios llegaran a sus puestos de trabajo. Dando cuenta de que sus planes no serían cosa de un día, muchos se instalaron con carpas y hamacas en los alrededores de la calle San Juan. La tensión escaló rápidamente, luego de que se conociera un video con las declaraciones de uno de los manifestantes, quien aseguró no saber la razón del bloqueo. “No nos han dicho nada, estamos cumpliendo órdenes”, expresó uno de los indígenas al ser consultado por las razones de su presencia en el sitio. El hombre estaba acompañado de una mujer, con la que habría llegado desde Tierralta, Córdoba. Le puede interesar: “No sabemos por qué estamos protestando, estamos cumpliendo órdenes”: indígena que llegó a La Alpujarra desde Tierralta, Córdoba

Poco después de que esas declaraciones se difundieran por internet, la controversia política no se hizo esperar. Uno de los pronunciamientos más duros fue el del presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, quien sostuvo que dicha manifestación tendría un fin político para favorecer la campaña presidencial del Pacto. “Bloquean la Alpujarra en Medellín para ‘legalizar’ la logística y los recursos de la movilización al evento político de Iván Cepeda”, señaló el cabildante, para quien se estaría trayendo gente de todo el país solo para llenar buses y “generar caos previo a la llegada de Cepeda”, la cual está programada para mañana en el Parque de Los Deseos. “¿Quién paga los buses? ¿Quién paga el ‘paseo’ y la logística? La respuesta está en Bogotá”, advirtió.

El alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón también rechazaron lo ocurrido y aseguraron que se trataría de un ataque contra la región. “No es casualidad que mientras algunos se han dedicado a insultar a Antioquia, hoy amanezcamos en Medellín con que la Minga Indígena tenga bloqueado La Alpujarra y no permita el ingreso ni a la Alcaldía, ni a la Gobernación, afectando a miles de servidores públicos y ciudadanos”, expresó Gutiérrez. “Nosotros respetamos la protesta social, ¿pero hasta cuándo la protesta social va a seguir siendo excusa para vulnerar los derechos de las mayorías? No vamos a permitir hechos de violencia”, añadió. Lea también: Presidente del Concejo de Medellín denuncia que movilización indígena en La Alpujarra sería para “legalizar” logística de evento Cepeda Este hecho en Medellín coincidió con un video de un encuentro del senador Alexander López Maya con comunidades indígenas del Cauca. En el video se ve a López lanzar un llamado a la minga de cara a las elecciones. “Estamos en Minga y vamos a montarla en la chiva de la revolución ciudadana para mantener nuestro proyecto de gobierno. Tenemos 79 días y el 31 de mayo tenemos que ganar en primera vuelta, sí o sí. No podemos ir a segunda vuelta porque sabemos que, en segunda vuelta, nos van a joder”, afirmó. Y agregó: “Aquí nadie duerme, aquí nadie descansa, aquí estamos en Minga por la patria”.

Los manifestantes instalaron carpas y hamacas en los andenes de la Calle San Juan en La Alpujarra. FOTO Camilo Suárez

Sobre las 6:30 a.m., luego del gran colapso en la movilidad, los indígenas se retiraron de este punto y se tomaron los alrededores del centro administrativo, impidiendo inicialmente el ingreso a los funcionarios. Esto llevó a que todas estas instituciones pidieran a sus funcionarios teletrabajar y suspendieran servicios como la expedición de pasaportes hasta tanto no se solucione la problemática. Tampoco hubo atención en el Concejo, la Asamblea, el Palacio de Justicia y la Personería.

El gobernador Rendón planteó que Antioquia habría amanecido bajo ataque “por los aliados de Petro del crimen, la política y las movilizaciones”. “Les fastidia mucho que nosotros no nos dobleguemos, que ante los agravios respondemos con trabajo”, expresó, calificando como inaudita la situación y asegurando que detrás de las manifestaciones habría un interés de un líder indígena de Urabá por el nombramiento de docentes. Otro que se hizo presente, portando un bate de béisbol con la palabra ‘diálogo’ grabado en la madera, fue el concejal del CD, Andrés Rodríguez. Mientras pedía que abrieran el acceso a la Alpujarra, conversó en medio del tumulto con el diputado por el Pacto Histórico, Manuel García, buscando salidas.

Habría más de 200 niños

Entre tanto, algunos de los líderes indígenas controvirtieron a la Gobernación y a la Alcaldía, y aseguraron no haber sido enviados por el Gobierno Nacional. Siga leyendo: Ejército le respira a alias Primo Gay: le capturaron a la pareja y al escolta en Briceño, Antioquia “Están diciendo que nosotros somos indígenas de Córdoba y que venimos instrumentalizados por el gobierno Petro. Eso es totalmente falso. Es más, nosotros le estamos solicitando a esta minga que el gobierno Petro también responda por los incumplimientos que se nos han hecho como pueblos indígenas en Antioquia”, dijo Jaime Andrés Rivera, uno de los líderes indígenas. A renglón seguido, Rivera advirtió que junto a los manifestantes —que en sus cuentas eran 900— había más de 200 niños, por lo que le exigió a las autoridades no recurrir al uso de la fuerza. Sobre la presencia de niños, el gobernador Rendón le pidió al ICBF intervenir, señalando que los menores que fueron llevados a la zona estarían siendo instrumentalizados y viendo sus derechos vulnerados.