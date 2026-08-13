340 municipios están en alerta roja por incendios

El país enfrenta una doble crisis. Mientras las autoridades nacionales y territoriales aún atienden las consecuencias del terremoto que sacudió a Colombia, son 340 municipios los que están en alerta roja por incendios forestales y hay varios focos que avanzan sin tregua, sobre todo en Tolima, pero también en Cesar, Norte de Santander y Antioquia. Además, en riesgo están Cundinamarca, Nariño y Cauca. De acuerdo con el Ideam, el país ya atraviesa el fenómeno de El Niño (calor anormal) y existe una probabilidad del 90% de que este persista hasta el primer trimestre de 2027, y de que alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de este año. Entérese: Por tierra y aire en Antioquia luchan contra voraz incendio que ajusta más de 36 horas

Tolima es punto crítico

Según la Gobernación del Tolima, ayer en la mañana se contabilizaban 36 incendios activos y más de 10.000 hectáreas afectadas, concentradas principalmente entre los municipios de San Luis y Guamo. Para contener las llamas, el departamento mantiene desplegados bomberos, organismos de socorro, el Ejército y la Policía, esta última con aeronaves en el terreno. Entretanto, el nuevo director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, indicó que están atendiendo la situación. “Los incendios forestales en Tolima y Quindío se vienen extinguiendo con apoyo de la Fuerza Aeroespacial. Varios ya están extintos y otros están muy cerca de ser controlados (...) Queremos generar un parte de tranquilidad, aunque la prioridad es la atención de la emergencia (del terremoto)”, agregó el funcionario.

Desde el aeropuerto Perales, los bomberos aeronáuticos se encargan de abastecer a las aeronaves que participan en las labores de extinción. “Estamos haciendo el servicio de retanqueo de agua para las aeronaves (...). Es bastante preocupante la cantidad de incendios que hemos tenido y desde acá también hemos atendido varios”, relató Wilson Guerrero, bombero aeronáutico, quien explicó que el equipo disponible permite cargar cerca de 400 galones de agua en un minuto y medio.

Además de San Luis y Guamo, los municipios de Ortega, Melgar, Honda, Chaparral, Carmen de Apicalá, Valle de San Juan y Piedras cuentan con apoyo aéreo. Alvarado, por su parte, permanece bajo declaratoria de calamidad pública, y el resto de municipios del departamento mantiene sus equipos desplegados para enfrentar las emergencias. En otras noticias: Luis Carlos Villegas, cerebro de la reconstrucción del 99, entre los afectados por el terremoto del lunes La Gobernación del Tolima advirtió que “la situación sigue siendo crítica y el departamento permanece en alerta máxima”, aunque destacó que “la articulación institucional y el apoyo aéreo están permitiendo fortalecer las labores de mitigación y contener los incendios en los puntos donde la emergencia exige una respuesta inmediata”.

Cesar también en alerta

La emergencia no se limita al Tolima. En el Cesar, la gobernadora Elvia Sanjuán informó que, si bien lograron controlarse las conflagraciones registradas en Pueblo Bello, Manaure y San Diego, persisten focos críticos en Curumaní, Chiriguaná, Santa Isabel y Poponte. Ante la magnitud de la situación, la Gobernación de ese departamento ya activó un Pelotón de Atención de Desastres, que desde el municipio de Chiriguaná atiende la emergencia y adelanta las acciones necesarias para contener los incendios. Amplíe la noticia: La Orinoquía tiene el secreto para enfrentar El Niño: las reservas familiares cuidan agua de Colombia De hecho, la bancada de congresistas del departamento envió una carta al director de la UNGRD en la que advierte que la situación representa “una grave amenaza para el medio ambiente del departamento”, por la pérdida de cobertura vegetal, árboles y ecosistemas, así como por la contaminación derivada de las conflagraciones, cuyos efectos podrían extenderse si no se fortalecen a tiempo las capacidades de respuesta. En la misiva, los congresistas reconocen que el país atraviesa “un difícil momento” tras el terremoto, sin embargo, insisten en que la emergencia del Cesar “también requiere una respuesta inmediata” y que “las comunidades cesarenses no pueden quedar en segundo plano mientras avanzan las conflagraciones y aumenta el riesgo para las familias, los cultivos, los ecosistemas y los territorios afectados”. Por ello, proponen al Gobierno que active una sala de crisis nacional que coordine y fortalezca la respuesta institucional frente a la contingencia. El departamento, señalan, necesita apoyo aéreo, recurso humano, bomberos y brigadas forestales adicionales. En Norte de Santander ya se cuentan más de 400 hectáreas consumidas por el incendio forestal en zona rural de Ocaña; este se extendió por varias veredas, mientras los organismos de socorro advierten que las llamas podrían avanzar hacia el municipio de San Calixto. “Las capacidades locales están al límite. Necesitamos apoyo aéreo urgente del Gobierno Nacional para contener el fuego”, escribió la representante a la Cámara por Norte de Santander, Diana Riveros. Lea también: ¿Es cierto que cuando hace calor es porque va a temblar? El SGC aclara esta y otras dudas sobre el terremoto Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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