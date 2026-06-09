Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Suspendieron la audiencia de imputación de cargos contra el cantante paisa Blessd: ¿qué pasó?

La diligencia judicial programada contra el cantante de reguetón antioqueño Blessd no pudo realizarse debido a problemas en la judicatura, según informó el abogado de la víctima.

  • El cantante Blessd enfrenta un proceso penal por presunto secuestro extorsivo agravado. La audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento fue suspendida. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.
    El cantante Blessd enfrenta un proceso penal por presunto secuestro extorsivo agravado. La audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento fue suspendida. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La audiencia de imputación de cargos contra el cantante urbano Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd que iba a ser realizada este martes 9 de junio fue suspendida y deberá ser reprogramada con urgencia, luego de que el juez que tenía asignada la diligencia reportara quebrantos de salud.

Según explicó el abogado de la presunta víctima, Sebastián Gutiérrez, el proceso inicialmente había sido repartido al Juzgado 17 Penal Municipal con función de control de garantías, pero ese despacho no pudo realizar la diligencia por falta de disponibilidad y por permisos previamente programados.

Posteriormente, la carpeta fue asignada al Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías. Sin embargo, horas antes de la audiencia, la secretaría del despacho informó que el juez presentaba problemas de salud que impedían llevar a cabo la diligencia.

“A última hora nos manifiesta la Secretaría del Despacho que el juez tenía quebrantos de salud y que por esta situación no se podía evacuar la diligencia”, señaló Gutiérrez.

El abogado pidió a la administración de justicia garantizar la disponibilidad de los jueces de control de garantías para evitar nuevas frustraciones procesales y lograr que las próximas audiencias puedan realizarse sin contratiempos.

La audiencia suspendida es parte de un proceso judicial que enfrenta el artista, quien había sido citado por la Fiscalía para responder por las denuncias de secuestro extorsivo agravado en su contra.

También le puede interesar: La historia de Blessd: de cargar bultos en la Mayorista a llenar el Atanasio

Detalles sobre el caso

La Fiscalía General de la Nación citó a la audiencia de imputación al artista, su manager, Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. por un caso de presunto secuestro extorsivo agravado denunciado en Medellín en 2022 por Andrés Felipe Sánchez, conocido por su participación en el programa Yo Me Llamo como imitador de Ozuna, y y por haber sido mánager de Jéfferson Sánchez, quien era imitador de Blessd.

Según la denuncia, Sánchez y su representado habrían sido citados a los estudios de grabación de Blessd en 2022, ubicados en el sector de La Frontera, entre Medellín y Envigado. Sostienen que allí fueron retenidos y amenazados debido a presentaciones remuneradas en las que se imitaba al artista.

Sánchez declaró durante la investigación que lo querían obligar a firmar un contrato: “Me golpearon en la cara, en el cuello, me quitaron el celular, me amenazaron, me dijeron que ellos eran ‘de calle’ e incluso me dijeron que ellos me podían matar ahí mismo”.

La investigación avanzó después de que una tutela admitida en el Tribunal Superior de Medellín en abril de este año, ordenara reactivar las actuaciones del expediente.

Tras hacerse pública las denuncias, el cantante Blessd emitió un comunicado en el que negó los señalamientos. Sostuvo que sí existió una reunión entre las partes el 1 de junio de 2022, pero aseguró que él no estuvo presente.

“Como es evidente, se trata de unas declaraciones en las que el señor Andrés Sánchez, ha buscado generar tráfico hacia sus redes sociales a costa de mi reputación y mi imagen” afirmó en su momento.

Posteriormente también aseguró que, para él, Sánchez superó “el límite de la legalidad al promocionar los eventos del señor Jefferson afirmando que tenían mi autorización, hecho este que no es cierto”.

Es en este sentido que explica que los abogados le habrían propuesto un acuerdo de transacción para que Sánchez se comprometiera a cesar esos actos y, a cambio, la parte de Blessd renunciaría a cobrar los perjuicios causados. “Nuestra intención nunca fue afectarlos” concluyó.

Después de que se conoció la audiencia, la defensa de Blessd, la firma Arango ||| Tres Palacios confirmó que asistirían y reafirmaron la inocencia del cantante con argumentos similares a los que ya habían sido expuestos por el cantante.

Otro caso

Blessd enfrenta otro caso judicial similar. El otro es por cuenta de una denuncia presentada por Iván Andrés Galindo Navia, representante del cantante Pirlo, quien asegura que él y varios integrantes de su equipo fueron retenidos, amenazados y agredidos durante una reunión realizada el 21 de mayo de 2024 en una vivienda del sector de Alto de Las Palmas.

Según explicó en una declaración juramenta ante la Fiscalía el 11 de febrero de 2025, los hechos que él denuncia habrían ocurrido el 21 de mayo de 2024 después de la grabación del videoclip WYA Remix Black and Yellow, en el que participaron Pirlo y Blessd, junto a otros artistas como J Abdiel, Izaak y Anuel AA.

Según cuenta, él, Pirlo y otros integrantes de su equipo fueron invitados a la casa 27 de la parcelación Los Montes, en el sector Alto de Las Palmas. Allí estarían Blessd, su mánager, su jefe de seguridad identificado como Néstor, y varios hombres encapuchados.

En ese lugar, él y otros integrantes habrían sido acusados de participar en el robo de cadenas y relojes pertenecientes al cantante y, por esto, habrían sido obligados a desnudarse, entregar sus teléfonos móviles y encerrarse en un baño.

En el testimonio de Galino afirmó que Blessd tuvo un papel activo en la confrontación: “Me empezó a gritar fuertemente diciéndome que necesitaba que yo le devolviera las cadenas, los relojes. (...) Me decía que yo era un rata (...) Se ponía más alzado y se me acerca y me pega un cabezazo en la frente (...) pateaba las sillas, gritaba, se me acercaba y me decía groserías”.

Sumado a las presuntas agresiones, Galindo también habría sido sujeto a amenazas a su integridad cuando se negó a entregar las claves de sus dispositivos. “Me decían que me iban a cortar la lengua y los dedos, que yo era una rata y que estaba ácido” cuenta.

También narró que un hombre encapuchado lo golpeó en el pecho y que su asistente, Juan Pablo Amézquita, recibió un golpe en la cabeza. “Sacaron pistolas y le apuntaron en la frente diciéndole que si se iba a hacer matar”, manifestó.

Las agresiones habrían cesado cuando Galindo llamó a Andrés Ramírez, quien días antes le había comentado sobre el supuesto robo. Según su versión, durante la llamada realizada por altavoz le reclamó: “Ey, brother, usted es muy bochinchero. Yo acabo de estar con el bendito, con Blessd, y yo le veo normal la cadena puesta”.

En este caso, el cantante y las demás personas señaladas también rechazaron las acusaciones. El abogado Luis Ángel López, representante legal de Blessd y de Dímelo Jara, aseguró que: “Los señalamientos son falsos. Blessd no es ningún secuestrador. La versión de Pirlo ha cambiado varias veces y no vamos a prestarnos a darle escenario a esa denuncia”.

Hasta el momento no se ha informado la nueva fecha para la audiencia de imputación en el primer caso.

Lea más: Todos los detalles de los líos judiciales de Blessd ante la justicia por presunto secuestro: “Me dijeron que me podían matar ahí mismo”

Temas recomendados

Juicio
Fiscalía
Medellín
Blessd
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos