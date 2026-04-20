La ofensiva jurídica con la que buscan tumbar llegada de Daniel Quintero a la Supersalud

Las manifestaciones de rechazo por el posible nombramiento del exalcalde Daniel Quintero como Superintendente de Salud están pasando del dicho a los hechos: por una parte, ya hay una queja ante la Procuraduría; y la Alcaldía de Medellín tiene listo el escrito de recusación para cuando se haga efectiva la posesión. La abogada Gloria Jaramillo, conocida en redes como Tyche, instauró ante el Ministerio Público una solicitud para que se ejerza vigilancia preventiva en el proceso de elección de quien sería la cabeza de la Supersalud, teniendo en cuenta que “existen actuaciones públicas relevantes en su contra (se refiere a Quintero), entre ellas investigaciones penales y disciplinarias”.

Ese mismo 19 de abril, Jaramillo había tramitado también un derecho de petición ante el Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) con el fin de que, primero, le informen si ya existe un decreto de nombramiento y, segundo, aclaren cuál ha sido el proceso para verificar que el exalcalde sí cumple con el perfil del cargo en cuanto a formación y experiencia profesional relacionada con las funciones que cumpliría. Pero además, la abogada requiere que le indiquen si hicieron alguna averiguación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante y de posibles inhabilidades o incompatibilidades. “En caso de no haberse surtido aún la posesión, solicito abstenerse de realizarla hasta tanto no se concluya, motive y documente la verificación de requisitos, antecedentes e inhabilidades”, concluye. Le recomendamos leer: Viceministro Urrego estará de superSalud encargado mientras nombran oficialmente a Daniel Quintero Para Jaramillo, aunque la Presidencia se podría escudar en que todavía no hay condenas contra Quintero, este no cumpliría algunos requisitos para dirigir la entidad que se supone debe velar por los derechos de los usuarios del sistema de salud, como el conocimiento y experiencia específicos. “Ya sabemos que es una persona que está involucrada en una serie de procesos de corrupción, aunque no hay fallos en firme, pero por eso mismo que se haga una vigilancia durante todo el proceso, porque hasta anoche no se conocía el decreto de nombramiento”, le dijo Tyche a EL COLOMBIANO.

En redes y después de confirmar él mismo el que sería su próximo empleo, Quintero hizo alarde de que encabezó la lucha contra el covid-19 en la capital antioqueña; no obstante, aparte de los problemas que tuvo, lo real es que la responsabilidad directa en estos casos recae en los secretarios. Por las actuaciones de la Alcaldía en la pandemia hubo denuncias y polémica en cuanto al manejo de la información de los ciudadanos en la plataforma Medellín Me Cuida, pero además, en la actualidad cursa un caso penal contra exfuncionarios del Área Metropolitana y particulares por la contratación de kits de bioseguridad con los bomberos de Itagüí, en el periodo en que Quintero presidió la junta de la entidad. También le sugerimos ver: Crece presión ciudadana por nombramiento de Daniel Quintero en la SuperSalud; piden que la justicia actúe Por su parte, el secretario General de la Alcaldía de Medellín, Sebastián Gómez, confirmó que tiene proyectado un escrito de demanda al acto de nombramiento de Quintero, con lo cual pretenden que, si se produce la nominación, esta sea anulada. Los argumentos para el recurso que tienen proyectado son similares a los que manifiesta la abogada Jaramillo, pero Gómez va más allá al explicar que el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Supersalud habla de que para ser Superintendente hay que contar con experiencia profesional relacionada con las labores de vigilancia y control. Y es algo con lo que no contaría el exalcalde de Medellín y aliado del presidente Petro en varias campañas políticas de los últimos años. “Eso es mérito suficiente, porque van a nombrar a alguien que no cumple requisitos para que vigile la salud de Colombia”, explicó. Desde otro frente iría un recurso de recusación, debido a que el alcalde Federico Gutiérrez tiene denunciada a la administración de Quintero por actos de corrupción en casos donde hay alrededor de 55 imputaciones contra funcionarios y particulares. Incluso Quintero está en etapa de juicio por el escándalo de Aguas Vivas, en el cual varios particulares pretendían cobrarle al Distrito más de $48.000 millones por un predio que ya estaba a su nombre; el excalcalde está respondiendo por presunto peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato. Igualmente, hay denuncias por las actuaciones que tuvo su administración en presuntos hechos de corrupción dentro del Hospital General de Medellín en su periodo (2020-2023) y por el negocio que se hizo con la Clínica de la 80. Como se trata de procesos que podrían tomar su tiempo, la intención es solicitar ante el Consejo de Estado que, como medida cautelar, si Quintero está ya en ejercicio, sea separado de su rol mientras se toma una decisión de fondo.

Críticas desde todas las orillas

El anuncio de la nominación de Quintero en la Supersalud produjo una avalancha de críticas. El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, lo calificó como “un yerro enorme”. “El papel que se le otorga a Daniel Quintero nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al gobierno y le da gasolina a la oposición”, dijo Carrillo. Igualmente, le puede interesar: ¿Advertencias en redes de Quintero al gobernador de Antioquia lo inhabilitan para meterse con el departamento? También, el gobernador Andrés Julián Rendón exclamó: ¡Increíble!, para luego añadir que Quintero “llega a terminar la tarea de saqueo y destrucción del sistema (de salud)” y que “se ensañará con Antioquia. Llegará a acabar con lo que se haya sostenido a pesar de la arremetida del gobierno nacional”. La respuesta del exalcalde no se hizo esperar a través de X, con un mensaje que sonó a intimidación y que se podría convertir en otro argumento para recusarlo: “Gobernador: vamos a revisar con detalle las denuncias de corrupción que han llegado sobre como (sic) la gobernación de Antioquia ha manejado los hospitales departamentales. No me temblará la mano. Nadie, está por encima de la ley”. Adicionalmente, en una carta pública firmada por más de 30.000 personas y entidades, se manifestó que Quintero no cumple con los criterios de “independencia, conocimiento, capacidad y experiencia comprobada en atender las vicisitudes de un sistema nacional complejo”. El documento lo suscriben, entre otros, la corporación Transparencia por Colombia - Capítulo Transparencia Internacional, la CGT, Fundación para el Estado de Derecho, Corporación Excelencia en la Justicia, Fundación Mi Sangre y Región-Conectado con la democracia.

Habrá superintendente encargado