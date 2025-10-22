Dos frentes que no duermen: así avanzan las obras para arreglar el daño en el metro de Medellín

En una carrera contra el reloj, más de 60 trabajadores y expertos avanzan a toda máquina en los trabajos para corregir la socavación que tiene en vilo la operación de la línea principal del Metro de Medellín.
Divididos en dos frentes de trabajo, que están activos las 24 horas, desde el pasado lunes comenzaron las labores para cortarle el paso al agua del río Medellín y rellenar un agujero de aproximadamente tres metros de profundidad.
Tomás Elejalde Escobar, gerente del Metro, señaló que la meta se mantiene en que en un periodo de ocho días pueda habilitarse el paso normal de los trenes por la vía férrea, un hito que dependerá no solo de los grandes esfuerzos de ingeniería y presupuestales que vienen realizándose, sino del comportamiento del clima.