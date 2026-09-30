Septiembre fue el mes más pacífico de Medellín en 50 años

Cleider Velasco, Ómar Alexis Ayala, Michelle Vanessa Torres, Esteban Ramírez, Jhon Kevin Murillo, David Mesa y Jhon Aris Castro fueron las siete personas asesinadas en todo septiembre en Medellín, el mes menos violento en 50 años. Esta cifra histórica se produce a un mes de disuelta la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí. Desde 1979, cuando comenzaron los registros oficiales de homicidios mes a mes, la capital antioqueña nunca había registrado un periodo con menos de diez casos. La cifra más baja hasta ahora se dio en junio de 2024, cuando se contabilizaron 18 muertes violentas, un hito noticioso al ser la primera vez que la ciudad bajaba de la barrera de las 20 víctimas en un mes.

Los móviles de estos asesinatos fueron la intolerancia (tres casos), los intentos de hurto (dos), la violencia intrafamiliar (uno) y las retaliaciones de bandas criminales (uno), de acuerdo con los primeros informes policiales. Lo ocurrido en septiembre impacta de forma directa el balance anual de homicidios: al cierre del noveno mes, la cifra no supera los 200 casos y se ubica en 185. Para encontrar un registro semejante, hay que remontarse a 1975, año que concluyó con 205 víctimas, cuando el narcotráfico apenas daba sus primeros pasos en la ciudad entre la bonanza marimbera y el envío de cocaína a pequeña escala hacia Estados Unidos. Entérese: “Estamos encima de ellos”: alcalde de Medellín sobre investigación del homicidio de Esteban Ramírez en Belén

¿Cuáles son las razones?

Llegar a esta cifra se atribuye a diversos factores, según los analistas. Las autoridades aseguran que el incremento de la operatividad y las capturas de los principales cabecillas de la ciudad tiene relación directa, mientras que expertos en conflicto urbano indicaron que la reducción significativa tendría que ver con los movimientos tras el final de la mesa de paz de la cárcel de Itagüí. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, reconoció que se viene haciendo un trabajo articulado con la Policía Metropolitana, además del apoyo de la tecnología para poder reaccionar cuando se presenta un hurto o un asesinato.

“Para un delincuente dejó de ser rentable el homicidio, porque apenas se presenta un caso, nosotros estamos encima de ellos con toda la tecnología y la operatividad y en cuestión de horas hemos materializado capturas”, dijo el funcionario. La llegada de Interpol a Medellín también habría puesto su granito de arena en llevar las cifras a mínimos inimaginables en la década del 90, cuando en ningún mes de ese periodo se mataron menos de 200 personas. Así lo aseguró Luis Guillermo Pardo, presidente de la Corporación Centro de Consultoría de Conflicto Urbano (C3), quien dijo: “La presencia de esa organización en la ciudad influyó en que los delincuentes, porque ellos le temen a la acción internacional”. Le puede interesar: Por una cuota alimentaria: riña dejó un muerto y una mujer capturada en el nororiente de Medellín Jorge Mejía Martínez, quien estuvo en la mesa de paz urbana disuelta por Abelardo de la Espriella, aseguró que los cabecillas de la disuelta mesa de paz de la cárcel de Itagüí, aun con los traslados a otras prisiones del país, “mantienen su voluntad de paz”. “Hay una demostración de las estructuras organizadas de Medellín y el Valle de Aburrá, que quieren dar un mensaje, de buscar un diálogo con el nuevo gobierno, que no se debe subestimar”, señaló Mejía Martínez. Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y la Convivencia (Corpades), fue más enfático, destacando que el movimiento de las estructuras del Valle de Aburrá para que no haya homicidios queda en evidencia si se compara con los incrementos en Barranquilla —que pasó de 318 casos el año pasado a 450 en 2026— y Cali —que reporta 805 asesinatos este año, contra los 698 que iban en 2025—.

Bello e Itagüí igualan cifras

Tan baja es la cifra de asesinatos de Medellín en septiembre que en este mismo mes Bello e Itagüí sumaron la misma cantidad de casos. Sin contar a la capital antioqueña, en los otros nueve municipios ocurrieron nueve homicidios.