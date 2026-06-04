Tras encontrar cucarachas y productos vencidos, autoridades sellaron un restaurante en Itagüí

Tras una denuncia ciudadana, en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, las autoridades cerraron un restaurante al encontrar múltiples deficiencias en las condiciones de limpieza e higiene. De acuerdo con algunos vecinos, en este punto ubicado en el barrio Viviendas del Sur donde se venden fritos y otros productos, las cucarachas “se asomaban” en las vitrinas, y de vez en cuando se filtraban malos olores. Esto alertó de inmediato a varios comensales. Lea más: Intensifican vigilancia sanitaria a negocios de Itagüí: autoridades harán más de 13.000 inspecciones Acto seguido, elevaron una queja a la Alcaldía de Itagüí para que visitara el establecimiento e implementara las medidas correspondientes.

La Alcaldía acudió al sitio

Una vez la administración municipal conoció el caso, se dirigió al establecimiento con personal de la Secretaría de Salud para constatar lo expuesto en las denuncias. Tras la inspección del lugar, se encontraron con un escenario igual o aún peor del descrito por los habitantes de ese sector. De acuerdo con el informe oficial de la alcaldía, las condiciones de limpieza eran deficientes, había productos vencidos que estaban destinados para su venta y, para colmo, la presencia de cucarachas era inminente, no solo en un punto del establecimiento sino en varios.

Acto seguido, procedieron a sellar el restaurante debido al riesgo tan grande que un sitio así puede representar para la salud pública. “Seguimos trabajando por la protección de la salud de la comunidad y por el cumplimiento de las normas sanitarias en nuestra ciudad”, dijo la Alcaldía de Itagüí.

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