Cámaras y tecnología del 123 han permitido ubicar a 943 presuntos delincuentes en Medellín en 2026

La captura reciente de los presuntos delincuentes que previamente habrían robado a un ciudadanos extranjero, así como la aprehensión de un vehículo con elementos hurtados, son apenas dos de los cientos de casos que se han logrado resolver en Medellín a partir de la utilización de cámaras de seguimiento y otro tipo de tecnología que están articuladas al sistema del 123. Le recomendamos leer: Ni el semáforo los salvó: atraco quedó grabado y terminó en la captura de dos ladrones en Medellín En total, entre enero y agosto, esta línea de atención de emergencias atendió 131.414 llamadas. Los reportes y las acciones a que esto dio lugar fueron el punto de partida para que las autoridades dieran con el paradero de 943 personas presuntamente asociadas a delitos, la conducción de otras 284, el hallazgo de armas y droga, así como con la recuperación de vehículos y otros elementos. Fuera de lo anterior, en el mismo periodo las autoridades se incautaron de 368 armas blancas, 13 armas de fuego y 72 armas traumáticas. Además del reporte de 253 carros, 1.263 motocicletas y 151 celulares que habían sido hurtados y lograron recuperarse. Así mismo, los organismos de seguridad dieron con 72.581 unidades de droga.

El apoyo de las cámaras con sistema de detección de placas de vehículos ha resultado indispensable para el trabajo en terreno de los organismos de seguridad. FOTO: CORTESÍA

“Estos resultados demuestran que la tecnología es una herramienta para fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades. Cada alerta generada y cada seguimiento realizado desde nuestras cámaras permite actuar con mayor oportunidad y cerrarles el cerco a quienes pretenden afectar la seguridad de los ciudadanos”, apuntó el secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad, Manuel Villa.

Dos casos que muestran efectividad

Entre los casos que se destacan de los últimos días, donde fue fundamental el papel del sistema de videovigilancia para generar una reacción inmediata que condujo presuntamente vinculadas con varios hurtos. Todo comenzó cuando el sistema LPR (el cual permite el reconocimiento de matrículas de vehículos) y las cámaras de seguridad generaron una alerta sobre motocicletas presuntamente vinculadas con varios hurtos. Luego de esto, desde la Sala Situacional se coordinaron las acciones con las unidades de policía en territorio. Así fue como los uniformados localizaron e interceptaron a dos personas en el barrio Santa Fe (comuna de Guayabal), que habrían acometido un hurto en el que la víctima fue un extranjero en el sector del Estadio. Finalmente, en el procedimiento fueron recuperados dos celulares y una cadena de oro que fueron reconocidos como de propiedad del foráneo; también fue decomisada un arma de menor letalidad, un proveedor y siete cartuchos para pistola traumática. El otro caso sucedió en la comuna 4 (Aranjuez). En esa ocasión, inicialmente las cámaras de seguridad y el sistema de reconocimiento de placas detectaron un carro que al éxito a la hora de castigar a los delincuentes está el ocurrido el 31 de agosto pasado. También le sugerimos ver: Medellín presentó el C5, el centro de policía y seguridad ciudadana más moderno del país Como en el caso previamente señalado, desde la Sala Situacional le hicieron seguimiento a su recorrido y coordinaron la reacción de las patrullas en tiempo real que culminó cuando los agentes de la autoridad pararon el automotor en el sector aledaño al Cementerio San Pedro. Allí capturaron a cuatro personas, recuperaron varios elementos presuntamente hurtados e inmovilizaron el auto. “No bajamos la guardia. La articulación entre las capacidades tecnológicas y el trabajo de nuestros policías nos permite reaccionar de manera oportuna y llevar ante las autoridades a quienes participan en hechos delictivos. Seguiremos fortaleciendo el control territorial para proteger a la ciudadanía”, puntualizó Villa. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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