“Sebastián Ortega podría ser uno de los enlaces de Ecopetrol”: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció este miércoles que Sebastián Ortega, uno de los involucrados en el escándalo de contratación del Área Metropolitana y que está a las puertas de ser imputado por ese caso, también estaría untado en las denuncias de presunta corrupción en Ecopetrol. La información salió a flote pocos días después de que el mandatario distrital estuviera en el FBI en una reunión de alto nivel, en la que, entre otros temas, se abordaron las investigaciones que avanzan en la Alcaldía para esclarecer las múltiples denuncias de irregularidades que aparecieron en el gobierno pasado. El nombre de Sebastián Ortega no es nuevo, ya que era precisamente una de las personas que iban a ser imputadas por la Fiscalía General de la Nación este lunes en una audiencia que resultó fallida. Lea también: ¿Quién es Sebastián Ortega, heredero de poderoso clan de Bello, que apareció en el chat de Miguel Quintero y sus “amiguitos”? En esa diligencia, también iba a ser imputado Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, de quien ya se da por descontado que el ente acusador pedirá cárcel mientras es juzgado. En varias entrevistas radiales, Gutiérrez se refirió de manera general a parte de la información entregada al FBI y fue allí cuando mencionó a Ortega como uno de los personajes clave en el entramado que se está investigando en Ecopetrol.

“Ese nombre aparece relacionado en otros expedientes. Esa persona tiene una propiedad en Miami y gran parte del tiempo se la pasa allá y eso lo saben las autoridades de Estados Unidos”, expresó el alcalde en diálogo con la emisora Blu Radio. “Es uno de los aliados y están involucrados en el caso, no solo del Área Metropolitana, sino en el caso del robo de Afinia, en el que habrían pagado US$5 millones al alcalde Quintero solo por cambiar la gerente”, continuó, aludiendo a información de testigos. “Esta persona puede llegar a ser uno de los enlaces con el tema de Ecopetrol. No se puede olvidar que los que le hicieron el robo a Medellín inmediatamente fueron reincorporados en el gobierno de Petro en altos cargos. El que era el secretario de Gobierno de Quintero, que hace parte de todo esto, lo nombraron secretario privado de Ecopetrol, de Roa. Y a muchos en otras partes del gobierno”, añadió. Lea además: Audiencia de imputación a Miguel Quintero se declaró fallida por “vicio” tras incapacidad de la jueza Pese a estar en la sombra durante los últimos años, Sebastián Ortega ha sido uno de los nombres que han sido mencionados en los testimonios e investigaciones de casos como el Área Metropolitana, Afinia, Ecopetrol y el lote de Carabineros. Ortega es hijo del congresista de Bello, William de Jesús Ortega Rojas, quien fue concejal de Bello durante 15 años, aspiró a la alcaldía de ese municipio en 2019 y finalmente llegó a ser representante a la Cámara por Antioquia con el aval del partido Cambio Radical. Sobre Ortega hijo se sabe que ingresó a la política de la mano de su padre, pero que la mayor parte de su vida la dedicó al comercio en zonas como El Hueco, en el Centro de Medellín. Su nombre apareció por primera vez bajo la luz pública en 2022, cuando resultó salpicado en testimonios de participar en presuntas irregularidades con un terreno que había donado el presidente Iván Duque a Medellín durante la pandemia y que estaba ubicado cerca a la Escuela de Policía Carlos Holguín.