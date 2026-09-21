Socio de Miguel Quintero, a un paso de saber si irá a la cárcel: AMVA sustentará este lunes su pedido ante el juez

El representante de las víctimas en el caso de presunta corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) argumentará este lunes por qué Sebastián Ortega, uno de los imputados en las últimas semanas, debe afrontar el resto de este proceso penal en la cárcel.

La semana antepasada este fue imputado por el presunto delito de peculado por apropiación, en tanto que Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero comenzó a responder por ese mismo delito más celebración indebida de contratos, al igual que el ex subdirector administrativo y financiero del AMVA, Álvaro Villada. Vanesa Álvarez, quien fue asesora jurídica en la misma entidad fue imputada por presunto interés indebido en contratos.

Sin embargo, la Fiscalía solo pidió medida intramural para Miguel Quintero, en tanto que el abogado del AMVA (entidad que está acreditada como víctima en este caso) la requirió para Ortega.

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El jueves pasado la delegada de la Fiscalía expuso los motivos para privar de la libertad al hermano mayor del exalcalde Daniel Quintero y este lunes el turno será para que haga lo propio el penalista Majer Nayi Abushihab.

Conocedores de estos asuntos le indicaron a EL COLOMBIANO que al ritmo que lleva este proceso, lo previsible es que este 21 de septiembre solo alcance el tiempo para esa presentación y probablemente para dejar que la Fiscalía y el Ministerio Público se pronuncien al respecto.

Lo previsible es que el abogado Santiago Trespalacios, quien representa a Miguel Quintero, solicite hablar otro día con el fin de poder hacer una defensa solvente y que esto se lleve varias horas, es decir por lo menos otra sesión. Luego, el juez pediría tiempo para tomar la decisión final acerca de si Quintero y/o Ortega deben estar entre rejas.

El caso presente tiene que ver con la realización de seis contratos por un monto total de 17.656 millones entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en los cuales se habría pagado una coima de 2.481 millones de pesos.

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