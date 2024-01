La decisión de que María Camila Villamizar debía salir de Empresas Públicas de Medellín no tenía reversa para la administración que se posesionó el primero de enero en esa entidad y en la Alcaldía de Medellín. Primero le pidieron la renuncia a su cargo como Directora de Relacionamiento con el Gobierno Nacional, pero ella no aceptó y luego, trataron de comunicarse con ella por teléfono, pero no contestó. Ante esta circunstancia, la empresa la incluyó en un paquete de 13 funcionarios a los que les finalizó la vinculación.

Según le confirmó una fuente interna a EL COLOMBIANO, la notificación de que finalizaba su contrato tuvo que hacérsele a Villamizar por correo certificado a primera hora de la mañana de este martes 9 de enero, y ya se habría dado por confirmado el acto, pues ella ya habría abierto la comunicación. La indemnización para ella oscilaría entre los 68 y los 73 millones de pesos.