Igualmente, Escobar fue investigado por presuntamente haber ingresado de manera ilegal a la página web de la Procuraduría General de la Nación. Los investigadores buscaban establecer si Escobar incurrió en el delito de acceso abusivo a sistema informático.



Por esas fechas, el abogado Carlos Mario Salazar, defensor de Escobar, anunció que la Fiscalía no requería a su cliente, tras estimar que sus actividades en redes sociales no eran delitos. "El fiscal consideró que no hay motivo para que Carlos Escobar fuera llamado a responder por delito alguno, como quiera que no encajaba en ningún tipo penal", señaló el abogado.





Volviendo al presente, según la SAE, este bien –incautado a estructuras criminales, al parecer en 2016– fue recuperado en cumplimiento de una orden de policía administrativa emitida por la SAE el 24 de septiembre de 2024. Es decir, que la recuperación del inmueble tomó ocho meses.



Pese a esto, el pasado sábado Escobar dijo que el desalojo se lo aplicaban por una supuesta persecución política.



En otro aparte del video, Escobar pidió un día más para poderse llevar sus cosas.



Este diario buscó a la SAE para conocer su postura ante la situación y si es cierto que el predio estaba ocupado de manera irregular. También se le preguntó a la entidad el porqué la diligencia demoró tanto tiempo y si se van a presentar acciones legales contra el personaje a raíz de los insultos proferidos a los funcionarios que estaban cumpliendo su deber.

La entidad señaló que prepara un comunicado para responder a estas preguntas.



