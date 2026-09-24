Por una cuota alimentaria: riña dejó un muerto y una mujer capturada en el nororiente de Medellín

La pelea se presentó a las 9:43 de la noche del pasado martes en la calle 103A con la carrera 47, en este barrio del nororiente de la ciudad, entre dos familias que residían en la misma cuadra. Cuando el hombre fue a llevarle el dinero a su expareja, comenzaron los reproches por cuotas adeudadas y otros conflictos que se presentaron durante la relación.

Un hombre fue a llevarle el dinero correspondiente a la cuota alimentaria a su hijo en el barrio Villa del Socorro, comuna 2 (Santa Cruz), de Medellín, y esta situación dio inicio a un altercado entre esta persona y su expareja, en el que participaron ambas familias. La discusión llegó a tal grado que terminó con el hermano del hombre muerto y la mamá de la mujer capturada.

En la riña también participó la mamá de la mujer y ambas comenzaron con los insultos desde un balcón ubicado en un segundo piso. Luego salieron a la vía pública para agredir físicamente al hombre, primero con un lazo y luego con un cuchillo.

Esta situación llamó la atención del hermano del hombre, identificado como Jhon Kevin Murillo Peláez, quien estaba trasladando un mueble a la vivienda de su mamá y lo soltó de inmediato para defender a su pariente agredido.

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Cuando se puso en el medio de esta discusión, recibió una herida de arma blanca en el pecho que lo dejó gravemente herido. Alcanzó a ser trasladado a la Unidad Intermedia de Santa Cruz, pero allí llegó sin signos vitales, ya que la lesión comprometió uno de sus pulmones. Falleció a sus 32 años.

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Esta situación generó la molestia de los demás vecinos, por lo que varios intentaron agredir a ambas mujeres, quienes debieron escapar de inmediato del barrio antes de que fueran linchadas. La señalada victimaria, de nombre Marianella, de 50 años, se presentó a la estación de Policía de Santa Cruz.

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“La mujer se presentó de manera voluntaria en la Estación de Policía Santa Cruz, donde manifestó ser la persona responsable de las lesiones ocasionadas a la víctima. Una vez adelantado el procedimiento, los uniformados procedieron a su captura por el delito de homicidio, trasladándola a la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel Edisson Pedroza, oficial de la Policía Metropolitana.