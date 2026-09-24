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Por una cuota alimentaria: riña dejó un muerto y una mujer capturada en el nororiente de Medellín

El pago de la cuota alimentaria a su expareja habría causado una pelea entre sus parientes. El hermano del hombre habría sido asesinado por la mamá de la mujer en Villa del Socorro.

  • Una mujer, identificada como Marianella (detalle), de 50 años, fue capturada por la muerte de Jhon Kevin Murillo Peláez, de 32 años, en el barrio Villa del Socorro, de Medellín. FOTOS: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ Y CORTESÍA
    Una mujer, identificada como Marianella (detalle), de 50 años, fue capturada por la muerte de Jhon Kevin Murillo Peláez, de 32 años, en el barrio Villa del Socorro, de Medellín. FOTOS: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Un hombre fue a llevarle el dinero correspondiente a la cuota alimentaria a su hijo en el barrio Villa del Socorro, comuna 2 (Santa Cruz), de Medellín, y esta situación dio inicio a un altercado entre esta persona y su expareja, en el que participaron ambas familias. La discusión llegó a tal grado que terminó con el hermano del hombre muerto y la mamá de la mujer capturada.

La pelea se presentó a las 9:43 de la noche del pasado martes en la calle 103A con la carrera 47, en este barrio del nororiente de la ciudad, entre dos familias que residían en la misma cuadra. Cuando el hombre fue a llevarle el dinero a su expareja, comenzaron los reproches por cuotas adeudadas y otros conflictos que se presentaron durante la relación.

En la riña también participó la mamá de la mujer y ambas comenzaron con los insultos desde un balcón ubicado en un segundo piso. Luego salieron a la vía pública para agredir físicamente al hombre, primero con un lazo y luego con un cuchillo.

Esta situación llamó la atención del hermano del hombre, identificado como Jhon Kevin Murillo Peláez, quien estaba trasladando un mueble a la vivienda de su mamá y lo soltó de inmediato para defender a su pariente agredido.

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Cuando se puso en el medio de esta discusión, recibió una herida de arma blanca en el pecho que lo dejó gravemente herido. Alcanzó a ser trasladado a la Unidad Intermedia de Santa Cruz, pero allí llegó sin signos vitales, ya que la lesión comprometió uno de sus pulmones. Falleció a sus 32 años.

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Esta situación generó la molestia de los demás vecinos, por lo que varios intentaron agredir a ambas mujeres, quienes debieron escapar de inmediato del barrio antes de que fueran linchadas. La señalada victimaria, de nombre Marianella, de 50 años, se presentó a la estación de Policía de Santa Cruz.

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“La mujer se presentó de manera voluntaria en la Estación de Policía Santa Cruz, donde manifestó ser la persona responsable de las lesiones ocasionadas a la víctima. Una vez adelantado el procedimiento, los uniformados procedieron a su captura por el delito de homicidio, trasladándola a la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel Edisson Pedroza, oficial de la Policía Metropolitana.

La ofensa de la comunidad estaba relacionada con que Jhon Kevin era uno de los vecinos más queridos del sector y, según relataron, “siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitaba. Era una persona muy querida y amable”.

El muerto se desempeñaba como conductor de aplicación hace varios años y en unos meses iba a ser papá de su segundo hijo, ya que tenía otro de ocho años. Dentro de su familia era recordado por ser un padre muy responsable y un hijo y hermano amoroso.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué ocurrió en la riña familiar del barrio Villa del Socorro, en Medellín?
Una discusión entre dos familias por el pago de la cuota alimentaria de un menor terminó en una pelea en la que murió Jhon Kevin Murillo Peláez, de 32 años, y una mujer fue capturada por su presunta responsabilidad en el homicidio.
2. ¿Por qué comenzó la pelea entre las dos familias en Villa del Socorro?
El altercado se inició cuando un hombre llegó a la vivienda de su expareja para entregarle el dinero correspondiente a la cuota alimentaria de su hijo. La situación derivó en reproches por pagos pendientes y otros conflictos de la relación.
3. ¿Dónde y cuándo ocurrió el homicidio de Jhon Kevin Murillo Peláez?
La riña ocurrió a las 9:43 de la noche del martes, en la calle 103A con carrera 47, en el barrio Villa del Socorro, comuna 2 (Santa Cruz), de Medellín.

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