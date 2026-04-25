Los 5 retos que tendrá que resolver el ‘nuevo’ POT de Medellín que se discutirá en el Concejo

La discusión del año en Medellín —el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial vigente desde 2014— está próxima a llegar al Concejo. El asunto es clave porque lo que se incluya en ese documento determinará cómo se intervendrá el territorio y bajo qué mecanismos se integrarán las 16 comunas y los cinco corregimientos.
La revisión y ajuste del POT busca renovar las herramientas públicas para atender los problemas —acumulados y presentes— de infraestructura, movilidad y medio ambiente, entre otros.
Por ejemplo, un punto clave del debate será cómo la ciudad protegerá la vida barrial frente al auge de las viviendas turísticas con el control estricto de las actividades permitidas, según las zonas de cada comuna.
El Distrito explicó que en las fases previas se identificaron conflictos que deben resolverse desde un punto de vista técnico e incluso normativo; además, indicó, se incorporarán normas que se produjeron a nivel nacional, metropolitano y nuevos condicionantes ambientales que el Plan de Ordenamiento de 2014 no contempla.