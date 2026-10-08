No es un edificio fantasma: antigua sede de Mi Río será recuperada y reabriría en 2027

Unos creen que es una estación del metro abandonada que no se alcanzó a construir. Otros se asustan por su deterioro y no se atreven a acercarse, temiendo ser atracados. A través de las redes sociales, la curiosidad de miles de jóvenes que recorren la ciudad volvió tema de conversación el antiguo edificio del desaparecido Instituto Mi Río, que ya está por completar más de siete años sin usarse.
Pese a que primero deberá terminarse un estudio de patología estructural que arrojará si el espacio podrá volver a la vida, la Alcaldía de Medellín anunció que tiene entre sus planes recuperar ese importante espacio de ciudad, para convertirlo otra vez en un sitio para el encuentro ciudadano y la educación de las nuevas generaciones en temas ambientales.
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