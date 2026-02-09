Renunció Carlos Pesebre a la Mesa de Paz de las bandas de Medellín con el Gobierno: “Estamos en un punto muerto”

Un fuerte revuelo ha causado en Medellín la carta con la que el jefe delincuencial conocido como alias Carlos Pesebre –cuyo nombre real es Freyner Alfonso Ramírez García– anunció su renuncia a la Mesa de Diálogos de Paz que las bandas de Medellín y el Aburrá sostienen con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La dimisión, que estaría fechada el 31 de enero de 2026, se conoció recientemente por medio de una carta dirigida al consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño.
“Por medio de la presente, le comunico mi decisión de presentar mi renuncia al cargo de vocero principal (...) Asimismo, notifico que, a partir de esta fecha, me retiro de toda instancia del espacio de diálogo sociojurídico”, dice el documento.
La misiva deja ver las grietas en uno de los procesos más visibles de la llamada “paz total” en contextos urbanos.
En la misiva, Ramírez García alegó falta de garantías, improvisación institucional y aseguró que el proceso se encuentra actualmente en un “punto muerto”.