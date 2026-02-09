Renunció Carlos Pesebre a la Mesa de Paz de las bandas de Medellín con el Gobierno: “Estamos en un punto muerto”

“Por medio de la presente, le comunico mi decisión de presentar mi renuncia al cargo de vocero principal (...) Asimismo, notifico que, a partir de esta fecha, me retiro de toda instancia del espacio de diálogo sociojurídico”, dice el documento.

Un fuerte revuelo ha causado en Medellín la carta con la que el jefe delincuencial conocido como alias Carlos Pesebre –cuyo nombre real es Freyner Alfonso Ramírez García– anunció su renuncia a la Mesa de Diálogos de Paz que las bandas de Medellín y el Aburrá sostienen con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La dimisión, que estaría fechada el 31 de enero de 2026, se conoció recientemente por medio de una carta dirigida al consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño.



En la misiva, el jefe delincuencial hizo referencia directa al rol que desempeñó durante cerca de tres años en el Espacio de Diálogo Sociojurídico (nombre técnico de la mesa) desde la cárcel de Itagüí, resaltando tanto los avances como las frustraciones del proceso:

“Al asumir el cargo de vecero principal en el Espacio, hace aproximadamente tres años, experimenté tanto el honor como la responsabilidad de integrarme a una labor orientada a transformar vidas y brindar nuevas oportunidades a jóvenes, hombres, mujeres y también a mi propia persona Comprendí la intención inicial del Presidente de la República, reconociendo que todos, sin excepción, tenemos el derecho fundamental a una segunda oportunidad”, escribió.

Sin embargo, a renglón seguido, comenzó a señalar lo que realmente vendría pasando en el espacio.



“Del Espacio de Diálogo Sociojurídico y su dinámica en favor de la paz urbana se esperaban grandes resultados, y de hecho se lograron avances tangibles, como la histórica reducción de los indices de homicidios. Sin embargo, se ha actuado con improvisación, sin asesoramiento profesional y a veces con desdén, aun sabiendo que es una de las mesas mis sólidas de las que tiene abierta la Paz Total del Gobierno Petro”, añadió.

“La falta de claridad ha llevado los diálogos a un punto muerto, sumiendo el proceso en una informalidad persistente. Las expectativas, promesas y esperanzas generadas ante las comunidades, los lideres sociales y las personas privadas de la libertad en las cárceles del Valle de Aburrà solo contribuyeron a la pérdida de credibilidad”, puntualizó el histórico jefe del crimen en la ciudad.





Uno de los puntos más sensibles del documento es la denuncia de inseguridad jurídica y física, tanto para los integrantes de las estructuras como para sus familias y líderes sociales cercanos al proceso:



“Lejos de abrir el diálogo a la sociedad, aislaron la mesa, le que provocó suspicacias entre quienes se oponen a la agenda de paz del Gobierno Nacional. Así, la mesa dirigida por el Dr. Patiño quedó supeditada al curso de la contienda electoral. Todas estas situaciones nos han generado un alto grado de inseguridad jurídica y física, tanto a nosotros como a nuestras familias y a líderes sociales que, sin tener que ver con las estructuras, le apostaron a la paz”.



Más adelante, Ramírez García afirma que la ausencia de garantías derivó en nuevos procesos penales, persecución directa y un alto nivel de riesgo para su entorno cercano, situación que terminó por motivar su salida definitiva del espacio de diálogo.

“El esfuerzo y sacrificio que dediqué a este proyecto, aunque resultaron en logros tangibles para Medellín y su área metropolitana, contrastan con la ausencia de las garantías que solicitamos y nunca obtuvimos. Esta falta de respaldo hoy se materializa en nuevos procesos penales, persecución directa contra mí y mi familia, así como en un alto nivel de riesgo físico”, detalló.



Finalmente, pese a la dureza de sus críticas, el exvocero insiste en su convicción frente al diálogo como camino para la paz, aunque advierte que este no puede seguir atado a coyunturas políticas:



“Soy consciente de la polarización electoral en distintas instituciones y sectores del país. A pesar de ello, considero esencial seguir adelante con este proyecto, ya que tengo fe en su propósito y creo firmemente que el diálogo es el único medio para alcanzar la paz. Pero no puede continuar ante la advertida improvisación con que se conduce el espacio. Es imperativo sacar la paz de la contienda electoral. Por el contrario, debería ser política de Estado del Gobierno, independiente de su orientación política”.





Aunque alias Carlos Pesebre es hasta ahora el único jefe delincuencial que ha manifestado públicamente su intención de retirarse de la mesa, aún se desconoce cuál será la postura de los demás voceros y estructuras que participan en el proceso.

Entre tanto, analistas y expertos en paz urbana ya estudian el impacto político y territorial que puede tener la salida de una de las figuras más visibles del diálogo, en un momento clave para la continuidad de la estrategia de paz del Gobierno Nacional.