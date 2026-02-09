Un menor de edad entre los muertos tras los bombardeos contra el ELN en el Catatumbo

Un menor de edad se encuentra entre las víctimas de un reciente bombardeo realizado por las fuerzas militares en la región del Catatumbo, Norte de Santander, según informó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
“El pasado 4 de febrero, ingresaron a la sede de Medicina Legal en Cúcuta los cuerpos de siete personas (tres mujeres y cuatro hombres) fallecidas en hechos relacionados con operaciones militares en la zona. Hasta el momento, cinco de los cuerpos han sido identificados y entregados a sus familiares, incluyendo el de un niño”, informó la entidad.