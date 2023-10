–Yo voy a luchar hasta que Dios me de vida y me dejen – respondió Quintero

Una mujer asomada en uno de los balcones que daba a la tarima, le expresó a este medio su rabia porque la excluyeron del evento. “Ellos tienen un grupo de caminantes y pasan recolectando gente antes de los eventos. Yo hasta tengo la camiseta de Upegui. Nos dijeron que los acompañáramos de manera voluntaria y que en eventos grandes como estos nos darían una ayudita. Pero a mí no me incluyeron hoy, me sacaron y me quedé sin la ayudita”, dijo la mujer que prefirió guardar su nombre y omitir el tipo de ayudas que le ofrecieron al ser interrogada por el tema.

Pese a que casi 400 personas asistieron al evento, el espacio no se alcanzó a llenar, haciendo que líderes como el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro, caminaran por el barrio para tratar de convocar a más gente. Desde las 9:00 a.m., estudiantes de colegio, vendedores ambulantes y todo tipo de ciudadanos empezaron a ensayar los cánticos que debían entonar en favor del exalcalde.

Tras arribar en medio de arengas como “Quintero, amigo, el pueblo está contigo”, el exalcalde tomó la palabra e inició un discurso en el que se presentó como un hombre que luchó contra los órganos de control y el establecimiento. “Estamos dando una batalla justa, la batalla que hay que dar por Medellín y la vamos a ganar”, dijo, invitando a una alianza a los candidatos Albert Corredor y Paulina Aguinaga.

En un acto simbólico, el exalcalde puso a los asistentes a elegir entre un basurero y una urna de votación, echando en el trasto fotos de María Fernanda Cabal, Fabio Valencia Cossio, Álvaro Uribe y Federico Gutiérrez, y a las urnas la foto de su exsecretario Juan Carlos Upegui. Luego, se bajó de las tablas y caminó loma arriba repartiendo propaganda política hasta la estación Andalucía del metrocable