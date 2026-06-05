Hospital General de Medellín rechazó agresiones a sus trabajadores ¿Qué pasó?

El Hospital General de Medellín rechazó la agresión que sufrió su personal de la misión médica en el servicio de urgencias el pasado 4 de junio. Según informó el hospital, hacia las 6:00 p. m. del pasado jueves se presentó el fallecimiento de un paciente que estaba siendo atendido en el área de urgencias a raíz de las dolencias que le acarreaba su enfermedad terminal. Tras conocerse el deceso del paciente, un grupo de aproximadamente siete personas –al pacer cercanas al fallecido– entró en cólera y quiso ingresar hasta el área restringida. Ante la negativa de ingreso por parte de los vigilantes, los agresores habrían lanzado botellas, rompieron vidrios e intentaron ingresar por la fuerza a diferentes áreas del centro asistencial. Lea también: Por falta de vínculo del Fomag, maestros de Caucasia se quedan sin atención en hospital local Como consecuencia, de estos desmanes dos vigilantes –un hombre y una mujer– así como una auxiliar de enfermería resultaron afectados. El guarda de seguridad sufrió una fractura de nariz y lesiones en sus dientes, mientras que la vigilante y la auxiliar presentaron afectaciones en los ojos por esquirlas de vidrio, producto de los daños ocasionados. La situación fue controlada con el apoyo de la Policía Nacional, cuya intervención permitió la captura de una persona presuntamente involucrada en los hechos. Lea también: Mientras atiende pacientes, este hospital de Medellín también conserva un ecosistema único en la ciudad El Hospital General de Medellín anunció que instaurará las acciones legales correspondientes y reiteró su rechazo a cualquier tipo de agresión contra el personal de la misión médica, recordando que estos actos ponen en riesgo la prestación de los servicios de salud y la seguridad de pacientes, familiares y trabajadores. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.