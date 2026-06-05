Hospital General de Medellín rechazó agresiones a sus trabajadores ¿Qué pasó?

El Hospital General de Medellín rechazó la agresión que sufrió su personal de la misión médica en el servicio de urgencias el pasado 4 de junio.

Según informó el hospital, hacia las 6:00 p. m. del pasado jueves se presentó el fallecimiento de un paciente que estaba siendo atendido en el área de urgencias a raíz de las dolencias que le acarreaba su enfermedad terminal.

Tras conocerse el deceso del paciente, un grupo de aproximadamente siete personas –al pacer cercanas al fallecido– entró en cólera y quiso ingresar hasta el área restringida.

Ante la negativa de ingreso por parte de los vigilantes, los agresores habrían lanzado botellas, rompieron vidrios e intentaron ingresar por la fuerza a diferentes áreas del centro asistencial.

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Como consecuencia, de estos desmanes dos vigilantes –un hombre y una mujer– así como una auxiliar de enfermería resultaron afectados.

El guarda de seguridad sufrió una fractura de nariz y lesiones en sus dientes, mientras que la vigilante y la auxiliar presentaron afectaciones en los ojos por esquirlas de vidrio, producto de los daños ocasionados.