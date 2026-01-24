x

Atención: este sábado reabrirán paso por el puente a San Antonio de Prado

¡Atención, viajeros! Este sábado 24 de enero se habilita el paso vehicular por el puente La Limona. Tras 10 días de cierre, la conexión entre Itagüí y San Antonio de Prado vuelve a la normalidad.

  • Puente sobre la quebrada la Limoná, ubicado entre Itagüí y el corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
hace 32 minutos
El puente La Limona de acceso al corregimiento de San Antonio de Prado se reabrirá este sábado, luego de diez días de incertidumbre por cuenta de un daño que obligó a intervenirlo.

El anuncio fue realizado por la Alcaldía de Itagüí, desde donde se señaló que, gracias al rápido avance de los trabajos, el paso vehicular se restablecerá a partir del mediodía de este 24 de enero.

Le puede interesar: Puente de La Limona, el de la emergencia entre Medellín e Itagüí: muchas promesas de obras que no se han ejecutado

“Gracias a la articulación entre las alcaldías de Itagüí y Medellín, y a los eficientes trabajos en el sitio, supervisados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, al mediodía (12:00 m.) de hoy, sábado 24 de enero, se hará la apertura de la calzada completa del puente de La Limona, que comunica a San Gabriel con el corregimiento de San Antonio de Prado”.

Espere ampliación...

