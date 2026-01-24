Atención: este sábado reabrirán paso por el puente a San Antonio de Prado

El puente La Limona de acceso al corregimiento de San Antonio de Prado se reabrirá este sábado, luego de diez días de incertidumbre por cuenta de un daño que obligó a intervenirlo.

El anuncio fue realizado por la Alcaldía de Itagüí, desde donde se señaló que, gracias al rápido avance de los trabajos, el paso vehicular se restablecerá a partir del mediodía de este 24 de enero.



“Gracias a la articulación entre las alcaldías de Itagüí y Medellín, y a los eficientes trabajos en el sitio, supervisados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, al mediodía (12:00 m.) de hoy, sábado 24 de enero, se hará la apertura de la calzada completa del puente de La Limona, que comunica a San Gabriel con el corregimiento de San Antonio de Prado”.

