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¿Advertencias en redes de Quintero al gobernador de Antioquia lo inhabilitan para meterse con el departamento?

Daniel Quintero le advirtió a Andrés Julián Rendón que investigará el manejo dado por él a los hospitales del departamento.

  • El posible nombramiento y la Supersalud generó un rifirrafe entre el exalcalde Daniel Quintero y el gobernador Andrés Julián Rendón: Fotos: Manuel Saldarriaga y Camilo Suárez
    El posible nombramiento y la Supersalud generó un rifirrafe entre el exalcalde Daniel Quintero y el gobernador Andrés Julián Rendón: Fotos: Manuel Saldarriaga y Camilo Suárez
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Con un anuncio de posibles retaliaciones le contestó Daniel Quintero las críticas hechas por el gobernador de Antioquia ante el posible nombramiento del exalcalde de Medellín como Superintendente de Salud.

Le recomendamos leer: “No nos quedaremos de brazos cruzados”: alcalde de Medellín anuncia acciones jurídicas por nombramiento de Quintero en Supersalud

Al conocer la posible designación de Quintero -porque se colgó su hoja de vida en la plataforma estatal Sigep- el gobernador Andrés Julián Rendón calificó el hecho con una exclamación: ¡Increíble!

Y luego afirmó que el exmandatario distrital de la capital antioqueña “llega a terminar la tarea de saqueo y destrucción del sistema (de salud). A la vez, pronosticó que llegarán más intervenciones de EPS y de hospitales públicos.

“Se ensañará con Antioquia. Llegará a acabar con lo que se haya sostenido a pesar de la arremetida del gobierno nacional”.

Ante esto, Quintero usó la misma red social para mandarle un mensaje que podría dar para interpretaciones como una intimidación, si se llega a posesionar como nuevo Supersalud.

“Gobernador: vamos a revisar con detalle las denuncias de corrupción que han llegado sobre como (sic) la gobernación de Antioquia ha manejado los hospitales departamentales. No me temblará la mano. Nadie, está por encima de la ley”.

En la misma red, el abogado Germán Calderón España indicó posteriormente que, con esto, Quintero se estaría inhabilitando desde ya para investigar a Rendón.

La posible llegada del exmandatario de Medellín ha sido ampliamente cuestionada desde distintos sectores políticos y sociales. Incluso desde sectores del mismo petrismo. Por ejemplo, el director de la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), Carlos Carrillo, calificó el nombramiento como un retroceso para el proyecto político del actual gobierno.

También la senadora por el Centro Democrático y candidata presidencial Paloma Valencia había dicho que este movimiento del Gobierno es “la agresión final contra los más débiles: los enfermos en Colombia”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también en la oposición, anunció que emprenderá acciones jurídicas para objetar la posesión de Quintero, si llega a hacerse realidad su nominación.

“No nos vamos a quedar callados ni de brazos cruzados. Vamos a defender a Medellín y a Colombia. La salud no puede quedar en manos equivocadas. Están jugando con la vida de la gente”, afirmó Gutiérrez al traer a colación las investigaciones que cursan por los supuestos malos manejos que hubo en materia de salud dentro de la administración de Quintero en Medellín.

“Mientras la gente sufría y el personal médico luchaba por salvar vidas, había quienes saqueaban recursos destinados precisamente a protegerlas. Eso no es política, eso es corrupción”, expresó, e invitó a los organismos de control, como Fiscalía, Contraloría y Procuraduría a que avancen en las investigaciones relacionadas con estos hechos.

Quintero, por su parte, ya había contestado también con otro texto de crítica política: “Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos. Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida. Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”.

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