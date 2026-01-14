Colchones, bafles y hasta inodoros: lo que sacaron de la quebrada La Castro en Villa Hermosa tras la creciente súbita que provocó la muerte de un joven

Tal parece que a muchas personas aún les falta mejorar en el hábito de la disposición de los residuos, pues en una inspección realizada por la Alcaldía de Medellín en la quebrada La Castro en la comuna 8 Villa Hermosa, luego de que una creciente súbita cobrara la vida de un joven de 19 años, dieron con una cantidad de elementos de gran tamaño que obstruían el cauce: colchones, inodoros, muebles en madera e incluso, equipos de sonido.

Y es que fueron tantos los objetos que allí se hallaron que, en total, se extrajeron 32 metros cúbicos de residuos, lo que equivale aproximadamente a dos volquetas con la carga completa.

“Aquí, el riesgo se genera principalmente por las lluvias que vienen presentándose, pero sobre todo por la acumulación de escombros y residuos al interior de la quebrada. De manera particular estamos notando una necesidad de fortalecer la cultura y las prácticas ciudadanas. La gestión del riesgo es una responsabilidad de todos en la ciudad, por eso es fundamental que minimicemos el riesgo evitando que escombros y residuos voluminosos lleguen a ocupar la quebrada porque le restan capacidad en su flujo”, dijo Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.