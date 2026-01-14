x

Colchones, bafles y hasta inodoros: lo que sacaron de la quebrada La Castro en Villa Hermosa tras la creciente súbita que provocó la muerte de un joven

En total, fueron extraídos 32 metros cúbicos de residuos, que equivalen a dos volquetas llenas. Conozca más detalles.

  • Personal de aseo sacando algunos de los residuos voluminosos que no permitían el flujo en la quebrada La Castro de la comuna 8 Villa Hermosa. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
Santiago Yepes Vidal
hace 4 horas
bookmark

Tal parece que a muchas personas aún les falta mejorar en el hábito de la disposición de los residuos, pues en una inspección realizada por la Alcaldía de Medellín en la quebrada La Castro en la comuna 8 Villa Hermosa, luego de que una creciente súbita cobrara la vida de un joven de 19 años, dieron con una cantidad de elementos de gran tamaño que obstruían el cauce: colchones, inodoros, muebles en madera e incluso, equipos de sonido.

Lea más: Aguaceros en Medellín cobraron su primera víctima del 2026: hallaron un cuerpo en una quebrada de Villa Liliam

Y es que fueron tantos los objetos que allí se hallaron que, en total, se extrajeron 32 metros cúbicos de residuos, lo que equivale aproximadamente a dos volquetas con la carga completa.

“Aquí, el riesgo se genera principalmente por las lluvias que vienen presentándose, pero sobre todo por la acumulación de escombros y residuos al interior de la quebrada. De manera particular estamos notando una necesidad de fortalecer la cultura y las prácticas ciudadanas. La gestión del riesgo es una responsabilidad de todos en la ciudad, por eso es fundamental que minimicemos el riesgo evitando que escombros y residuos voluminosos lleguen a ocupar la quebrada porque le restan capacidad en su flujo”, dijo Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

Otra de las preocupaciones que manifestó la administración municipal es que muchas viviendas están al borde de la quebrada, casi en medio de su cauce, lo que incrementa significativamente el riesgo ante la ocurrencia de una situación similar. Por eso reiteran en acudir a las buenas prácticas y disponer de los residuos sólidos de una manera adecuada.

“Pueden generarse inundaciones, avenidas torrenciales y graves accidentes, no solamente en este sector sino también aguas abajo. Estamos haciendo una recuperación del lugar, sacando todos los residuos y sedimentos que se han acumulado en la quebrada, pero necesitamos la corresponsabilidad de la ciudadanía”, concluyó.

Entérese: Lluvias dejan más de 2.300 personas afectadas en Antioquia: en Urabá al menos 5 municipios tienen emergencias

Además, en la zona y por orden de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, dos construcciones ilegales que estaban sobre el cauce de la quebrada fueron demolidas, las cuales representaban un inminente riesgo para la comunidad.

Tenga en cuenta que si usted necesita salir de algún residuo voluminoso, puede contactarse con Emvarias a través de la línea amiga del aseo 604 4445636, o escribir al WhatsApp 3044037188. Allí le darán toda la información para disponer, de manera idónea, de objetos como muebles, colchones, mesas, sillas, entre otros.

