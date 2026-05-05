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Otro hundimiento: ¿Qué le pasó al puente de La Limona, entre Itagüí y San Antonio de Prado?

Una cuadrilla de EPM se encuentra en el sitio y en la noche del lunes hizo un examen del problema, pero aún no ha informado de los hallazgos.

  • El nuevo hundimiento se manifestó en los últimos días alrededor de la estructura del puente. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    El nuevo hundimiento se manifestó en los últimos días alrededor de la estructura del puente. FOTO: CAMILO SUÁREZ
  • De manera momentánea han tratado de dar paso valiéndose de una platina en el piso. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    De manera momentánea han tratado de dar paso valiéndose de una platina en el piso. FOTO: CAMILO SUÁREZ
  • La problemática de estabilidad del piso ha provocado cierres parciales que agudizan los trancones. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    La problemática de estabilidad del piso ha provocado cierres parciales que agudizan los trancones. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Un nuevo hundimiento alrededor del puente La Limona, sobre la vía que comunica a Itagüí con el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, está causando trancones vehiculares y molestias en la comunidad.

Le recomendamos leer: Puente de La Limona, el de la emergencia entre Medellín e Itagüí: muchas promesas de obras que no se han ejecutado

Si bien la vía no ha sido cerrada, su uso tiene restricciones y muchos temen por el aumento del riesgo de accidentalidad, sobre todo para los motociclistas, que pueden perder la estabilidad a bordo de sus máquinas al paso por este sector, lo mismo que para los peatones.

A principios de 2026 la estructura colapsó parcialmente, pero el fenómeno de inestabilidad viene de aproximadamente una década atrás, y se evidenció que esta quedó corta para soportar la cantidad de vehículos que pasan por acá diariamente.

De manera momentánea han tratado de dar paso valiéndose de una platina en el piso. FOTO: CAMILO SUÁREZ
De manera momentánea han tratado de dar paso valiéndose de una platina en el piso. FOTO: CAMILO SUÁREZ

Es más, en 2022 se anunciaron varios proyectos para ejecutar obras en este paso y en el resto de la vía vieja a San Antonio de Prado en el tramo de Medellín, con el fin de descongestionar la vía, pero a comienzos de este año, cuando se presentó la emergencia, no se habían empezado a ejecutar y en cambio las fallas estructurales sí avanzaron.

Con la emergencia, los recorridos entre San Antonio de Prado y el centro de la capital antioqueña aumentaron incluso hasta las tres horas y más, debido a que los más de 20.000 vehículos se concentraron sobre la única vía que quedó de acceso hacia el corregimiento.

La problemática de estabilidad del piso ha provocado cierres parciales que agudizan los trancones. FOTO: CAMILO SUÁREZ
La problemática de estabilidad del piso ha provocado cierres parciales que agudizan los trancones. FOTO: CAMILO SUÁREZ

Luego de la solución momentánea mientras que se acometían las obras definitivas, la problemática había cedido en algo, pero con el nuevo hundimiento y el consecuente cierre parcial retornaron las molestias.

Al respecto, Empresas Públicas de Medellín, EPM, informó que personal que labora a su servicio comenzó a trabajar en el punto de impacto desde la semana pasada para atender la infraestructura de alcantarillado, que sería el origen de la inestabilidad del terreno.

El sábado pasado lograron estabilizar un tramo con platinas y otro mediante lleno; sin embargo, en el transcurso del domingo y la madrugada de este lunes, el material de lleno presentó un nuevo hundimiento, según añadió.

Además, le sugerimos ver: Con demoliciones avanzan las obras en el puente La Limona que une a Itagüí con Prado

“Este lunes 4 de mayo, las cuadrillas avanzan en la reinstalación de platinas para facilitar el paso vehicular, mientras continúan las labores orientadas a restablecer las condiciones de la vía”, dijo ayer.

Otro esfuerzo se centra en determinar específicamente cuál es el origen del problema, y para ello en la noche de este lunes hubo una revisión detallada aprovechando que se podía cerrar el carreteable por la disminución del tráfico vehicular. Sin embargo, hasta ahora no ha revelado los hallazgos.

“EPM evalúa posibles causas asociadas a este comportamiento. Por el momento, todo se encuentra con platinas”, puntualizó EPM.

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