China: Gigantesca explosión en el centro mundial de la pirotecnia, hay más de 20 muertos

Una gigantesca explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China causó la muerte de al menos 26 personas y más de 60 heridos, informaron este martes las autoridades.

El estallido se produjo alrededor de las 4:43 p. m. del lunes en la empresa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, en Liuyang, provincia de Hunan, reportó la cadena estatal CCTV.

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Videos difundidos en redes sociales mostraban explosiones continuas acompañadas de una enorme nube de humo que se elevaba en el aire en una zona rural rodeada de montañas.