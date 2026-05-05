Renunció a la Fiscalía Mario Andrés Burgos, primer investigador del caso contra Nicolás Petro

El fiscal Mario Andrés Burgos presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía General de la Nación, aduciendo motivos personales. Su salida se produce meses después de haber sido apartado del proceso contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

Burgos lideró la primera etapa de esa investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Fue quien estructuró la acusación y solicitó medidas de aseguramiento contra el hijo del presidente, lo que lo convirtió en una figura visible tras la difusión de los videos de captura y del interrogatorio en el que Nicolás Petro reconoció haber recibido dineros no reportados para la campaña presidencial.

Sin embargo, su protagonismo también desató controversias. La defensa del procesado solicitó su remoción luego de que la Comisión de Disciplina Judicial le formulara pliego de cargos por presuntas irregularidades, entre ellas la supuesta filtración de información reservada —incluido el video de la captura— y posibles presiones indebidas durante el interrogatorio.

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La Comisión también cuestionó su relación con medios de comunicación y el manejo del caso. Finalmente, la Fiscalía General decidió apartarlo de la investigación, que continuó bajo otros fiscales.

Pese a ello, Burgos defendió públicamente su actuación: “El único enemigo que hoy tengo es el Presidente y el hijo del Presidente”, afirmó en su momento, insistiendo en que sus decisiones fueron estrictamente judiciales.

En su carta, Burgos deja ver motivos graves de seguridad y solicita medidas urgentes de protección. “Solicito se disponga la adopción inmediata de medidas urgentes, prioritarias y eficaces, orientadas a salvaguardar mi seguridad e integridad personal, así como las de mi núcleo familiar”.

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En el mismo documento, reivindica su paso por la entidad y deja un balance de su gestión. “Servir a la administración de justicia y trabajar en favor de la legalidad, la verdad y la protección de los derechos de la sociedad y las víctimas han sido, sin duda, uno de los mayores honores de mi trayectoria como servidor público”.

También subraya que se retira “con la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí en el ejercicio de mis funciones, confiando en que los procesos a mi cargo continuarán su curso conforme a la ley y la Constitución”.

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