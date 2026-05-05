Suspensión del acta y diploma de grado de Bedoya fue ratificada por el Consejo de Estado

El Consejo de Estado ratificó la suspensión del acta y el diploma de grado con el que el exsenador liberal Julián Bedoya obtuvo su título de abogado en la Universidad de Medellín.
Luego de un pulso jurídico de más de un año, el alto tribunal negó un recurso de súplica interpuesto por la defensa del político, con el que buscaba echar para atrás esa medida.
En contexto: Consejo de Estado suspendió el acta y diploma de grado del exsenador y excandidato a la Gobernación Julián Bedoya
Dicha suspensión ya se había ordenado desde el pasado 28 de enero de 2025, cuando el Consejo de Estado accedió a una medida cautelar solicitada por la Universidad de Medellín.
Desde 2022, esta institución interpuso una demanda con la que busca anular el acta de grado, el diploma y la tarjeta profesional de Bedoya, señalando que el excongresista habría hecho trampa para graduarse.