Procuraduría pidió a la Unidad de Protección reforzar seguridad a concejales de Medellín, ¿por qué?

Pese a haber denunciado hace meses atrás amenazas de muerte, cuatro concejales de Medellín aún no contarían con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Desde el pasado mes de abril los corporados Alejandro de Bedout, Andrés Rodríguez, Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón están siendo objeto de intimidaciones al parecer derivadas de las tareas de control político que ejercen sobre distintos asuntos de ciudad. Tan grave es el asunto que en un asunto que no se veía hace años, el cabildo debió sesionar a puerta cerrada por seguridad.