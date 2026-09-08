¿Necesita hablar? Medellín le ofrece estos 7 programas de salud mental

La Alcaldía de Medellín lleva años apostándole a la prevención del suicidio y al bienestar de la salud mental de los paisas. Actualmente, el Distrito cuenta con más de 7 estrategias con enfoque en salud mental, todos englobados en el programa bandera Medellín te quiere saludable, que cuenta con más de 650 profesionales en salud, psicólogos, enfermeros y nutricionistas desplegados por el territorio.
EL COLOMBIANO consultó con la Secretaría de Salud de Medellín y con expertos en salud mental en la ciudad para conocer sus programas y herramientas de prevención.