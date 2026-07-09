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Abren convocatoria para emplear a 18 guardianes de las cuentas y quebradas de Altavista, ¿quiénes se pueden postular?

Esta quebrada y su cuenca está catalogada como una de las que más riesgo ofrece dentro de Medellín. En abril de 2025 hubo allí una gran tragedia.

  • La emergencia reciente más calamitosa ocurrió a finales de abril de 2025, cuando un represamiento de la quebrada Altavista ocasionó dos muertes y fuertes destrozos. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    La emergencia reciente más calamitosa ocurrió a finales de abril de 2025, cuando un represamiento de la quebrada Altavista ocasionó dos muertes y fuertes destrozos. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Redacción El Colombiano
hace 44 minutos
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Con el antecedente de las emergencias que han causado la quebrada Altavista y sus afluentes, el Distrito de Medellín está empleando a 18 personas que fungirán como especies de guardianes de las fuentes hídricas en esa parte de la ciudad.

Le recomendamos leer: Emergencia en corregimiento Altavista por intensas lluvias

La convocatoria laboral fue lanzada a través de la Secretaría de Medio Ambiente y en alianza con la Corporación Parque Arví. La iniciativa es financiada con recursos de Planeación Local y Presupuesto Participativo, orientada a proteger y recuperar estos afluentes, fortalecer la educación ambiental y promover la participación comunitaria en el cuidado del territorio.

De manera exclusiva podrán presentarse residentes del corregimiento Altavista. Se trata de varias plazas en el programa llamado Guardaquebradas, así: una vacante para profesional hidráulico, civil, sanitario o ambiental; una para tecnólogo ambiental, civil, hidráulico o sanitario; una para tecnólogo ambiental; cinco para promotores educativos y diez para guardaquebradas que liderarán acciones de conservación, sensibilización y apropiación ambiental en el corregimiento.

“Estamos convencidos de que la sostenibilidad se construye con alianzas duraderas. Muy importante la alianza con las comunidades a la hora en la que priorizan sus recursos de Presupuesto Participativo y los enfocan a la solución de situaciones y asuntos ambientales del territorio”, expresó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

Los interesados pueden conocer los requisitos y postularse a través del Servicio Público de Empleo o de manera presencial en el Centro de Emprendimiento y Empleo, ubicado en la calle 18 # 103-100.

“Con esta estrategia, la Administración Distrital continúa generando oportunidades de empleo con impacto social y ambiental, al tiempo que fortalece la protección de los ecosistemas estratégicos y promueve la participación de las comunidades en el cuidado de los recursos naturales”, puntualizó la secretaria Ruiz.

Las emergencias alrededor de la quebrada Altavista

La quebrada Altavista y varios afluentes ha sido en los últimos años uno de los puntos de mayor ocurrencia de emergencias por lluvias en la capital antiqueña, debido a la combinación de cuatro factores: precipitaciones intensas, una topografía de alta pendiente, la saturación de los suelos y la ocupación de zonas cercanas a los cauces.

Las contingencias han incluido avenidas torrenciales, desbordamientos, movimientos en masa e inundaciones que afectaron tanto al corregimiento que lleva el mismo nombre como a sectores ubicados aguas abajo, especialmente en Belén.

El episodio más grave ocurrió el 28 de abril de 2025, cuando un fuerte aguacero provocó un deslizamiento en la parte alta de la cuenca que represó agua y material, los cuales descendieron posteriormente por la quebrada La Guayabala, afluente de la Altavista.

La emergencia dejó dos personas muertas, destruyó viviendas y ocasionó daños en infraestructura pública, incluidos puentes peatonales, redes de energía, gas y alcantarillado. El incremento simultáneo de los caudales de las quebradas Altavista, La Guayabala y Potrerito también generó inundaciones en varios sectores del suroccidente de Medellín y afectó la movilidad en corredores como la carrera 70, Guayabal y el soterrado de Parques del Río.

Tras esa emergencia, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) desplegó un amplio operativo técnico y humanitario. Igualmente, la Secretaría de Gestión y Control Territorial junto con autoridades de Policía hicieron operativos para despejar de construcciones ilegales las áreas de retiro y las zonas con alto riesgo de deslizamiento.

También le sugerimos ver: Aguacero en Medellín: una casa colapsó, se inundaron vías y cayeron 72 rayos en 20 minutos

En marzo de este año se presentó otro incidente en el que colapsó parte de una vivienda del sector El Jardín, de la vereda Manzanillo, tras un fuerte aguacero que ocasionó a la vez un desprendimiento de tierra sobre la construcción. Cuatro personas fueron rescatadas con lesiones, pero no hubo muertos.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Quiénes pueden postularse a las vacantes del programa Guardaquebradas en Altavista?
Las vacantes están dirigidas exclusivamente a personas que residan en el corregimiento de Altavista, en Medellín. La convocatoria contempla perfiles profesionales, tecnológicos, promotores educativos y guardaquebradas.
¿Qué cargos ofrece la convocatoria del programa Guardaquebradas?
La convocatoria ofrece 18 plazas distribuidas así: un profesional hidráulico, civil, sanitario o ambiental; un tecnólogo ambiental, civil, hidráulico o sanitario; un tecnólogo ambiental; cinco promotores educativos y diez guardaquebradas encargados de labores de conservación, sensibilización y apropiación ambiental.
¿Dónde se pueden inscribir los interesados en la convocatoria de Guardaquebradas?
Los aspirantes pueden postularse a través del Servicio Público de Empleo o de manera presencial en el Centro de Emprendimiento y Empleo, ubicado en la calle 18 #103-100 de Medellín.
¿Cuáles son los requisitos para aplicar a las vacantes de Guardaquebradas?
La noticia señala que los requisitos pueden consultarse en el Servicio Público de Empleo. Sin embargo, no detalla las condiciones específicas que debe cumplir cada perfil.

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