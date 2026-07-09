Abren convocatoria para emplear a 18 guardianes de las cuentas y quebradas de Altavista, ¿quiénes se pueden postular?

Con el antecedente de las emergencias que han causado la quebrada Altavista y sus afluentes, el Distrito de Medellín está empleando a 18 personas que fungirán como especies de guardianes de las fuentes hídricas en esa parte de la ciudad.

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La convocatoria laboral fue lanzada a través de la Secretaría de Medio Ambiente y en alianza con la Corporación Parque Arví. La iniciativa es financiada con recursos de Planeación Local y Presupuesto Participativo, orientada a proteger y recuperar estos afluentes, fortalecer la educación ambiental y promover la participación comunitaria en el cuidado del territorio.

De manera exclusiva podrán presentarse residentes del corregimiento Altavista. Se trata de varias plazas en el programa llamado Guardaquebradas, así: una vacante para profesional hidráulico, civil, sanitario o ambiental; una para tecnólogo ambiental, civil, hidráulico o sanitario; una para tecnólogo ambiental; cinco para promotores educativos y diez para guardaquebradas que liderarán acciones de conservación, sensibilización y apropiación ambiental en el corregimiento.

“Estamos convencidos de que la sostenibilidad se construye con alianzas duraderas. Muy importante la alianza con las comunidades a la hora en la que priorizan sus recursos de Presupuesto Participativo y los enfocan a la solución de situaciones y asuntos ambientales del territorio”, expresó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

Los interesados pueden conocer los requisitos y postularse a través del Servicio Público de Empleo o de manera presencial en el Centro de Emprendimiento y Empleo, ubicado en la calle 18 # 103-100.

“Con esta estrategia, la Administración Distrital continúa generando oportunidades de empleo con impacto social y ambiental, al tiempo que fortalece la protección de los ecosistemas estratégicos y promueve la participación de las comunidades en el cuidado de los recursos naturales”, puntualizó la secretaria Ruiz.