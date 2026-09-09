Preocupación entre venteros del Atanasio Girardot: 66 módulos serán demolidos por evento de electrónica

La llegada de EDC Colombia 2026 -uno de los eventos de electrónica más importantes del mundo- al estadio Atanasio Girardot de Medellín ya comenzó a cambiar la rutina de los venteros de la Unidad Deportiva. Este festival, programado para el 10 y 11 de octubre, requiere el cierre y adecuación de buena parte del complejo deportivo, una operación que tendrá consecuencias distintas para quienes trabajan alrededor de los escenarios. En total, la Unidad Deportiva cuenta con 298 módulos. De ellos, 66 serán demolidos para permitir el montaje del evento en el espacio comprendido entre la Marte 1 y la Marte 2. Si bien otros venteros permanecerán en su sitio, también tendrán que enfrentar un periodo sin actividad comercial debido al cierre de la unidad durante el montaje y el desmontaje. Lea más: Atanasio Girardot sin cubierta: terminó el desmonte de 400 toneladas de material, ¿qué sigue? Ese fue precisamente el punto que llevó el pasado lunes 7 de septiembre a un grupo de venteros a acudir al Concejo de Medellín para expresar sus preocupaciones y pedir que también se les tenga en cuenta en las decisiones que se adopten.

El acuerdo al que se llegó

Después de varias reuniones, y de acuerdo con el director del Inder, Eduardo Silva Meluk, la propuesta económica terminó aumentando hasta llegar a $15 millones por cada módulo afectado. Según él, ese es el valor que se le dio a cada ventero para subsanar los tres meses que estarán por fuera de la Unidad Deportiva. El directivo confirmó que esos 66 venteros fueron incluidos en una negociación en la que participaron distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín y que finalmente aceptaron las condiciones planteadas. Cabe aclarar que la salida de esos comerciantes está relacionada con la necesidad de despejar el espacio para el festival. EDC Colombia demandará el cierre completo de la Unidad Deportiva durante el montaje, el desarrollo del evento y el posterior desmontaje de toda la infraestructura.

La gran preocupación: ¿volverán al mismo puesto?

El gremio teme que la reconstrucción de los 66 módulos no signifique que cada persona vuelva al punto que ocupaba antes de la demolición. Eduardo Pamplona Correa, representante de los venteros, explicó que durante las conversaciones se les mostraron diseños de los nuevos módulos y se habló de mejoras en materiales, alturas, cubiertas y aislamiento térmico. Sin embargo, su preocupación está en que quede establecido cuál comerciante regresará a cuál espacio. “Esto ha generado mucha preocupación. En este lapso de tiempo, en medio de reuniones y demás, se nos murió una persona que estaba enferma. Tuvo una recaída y se nos fue producto de tanta incertidumbre al no saber si iba a poder o no volver a vender en su punto”, dijo. El propio director del Inder reconoció dicha inquietud, y además, señaló que la administración la tiene identificada como una prioridad.

Según Silva, la instrucción directa del alcalde Federico Gutiérrez es que los venteros que tengan que salir por la demolición sean reubicados nuevamente en los módulos correspondientes, con el objetivo de que se respete esa caracterización La nueva infraestructura, de acuerdo con lo explicado durante las reuniones, incorporaría mejores condiciones que los módulos actuales, entre ellas materiales con características de aislamiento frente al calor. También se plantearon otras necesidades de los comerciantes, como mejoras en los servicios sanitarios. Sin embargo, algunos de esos requerimientos todavía están sujetos a estudios técnicos para determinar si pueden implementarse. El gremio, sin embargo, sostiene que una de sus principales dudas radica en que el documento contractual firmado con los comerciantes no especificaría de manera individual que, por ejemplo, el ocupante de determinado módulo regresará a ese mismo número. Por eso, más que el pago recibido durante los meses de salida, el temor está puesto en el derecho a recuperar el punto de trabajo que durante años ha representado su principal fuente de ingresos.

¿Y qué pasará con los otros venteros que se verán afectados?

Silva Meluk aseguró que la orden del alcalde es acompañar a esos comerciantes y construir con ellos una propuesta de compensación, junto con las entidades y empresas involucradas en el evento. Entérese: ¿Qué arreglaron los venteros del estadio con Ryan Castro? Esto es lo que se sabe de la protesta de los comerciantes El funcionario, incluso, reconoció que la preocupación es válida: aunque un módulo no sea demolido, si su dueño no puede trabajar durante un mes, existe una afectación económica que debe ser estudiada. “A partir de este miércoles 9 de septiembre nos vamos a reunir con ellos para acompañarlos y definir los planes de ayuda”, concluyó el director del Inder. En cuanto a la demolición de los 66 módulos, aún no se tiene una fecha exacta de inicio de obras. Lo que ya empezó fue el “trasteo” de todas las cosas que estaban al interior de los mismos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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