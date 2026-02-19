x

Madres después de los 25 años: 64% de los nacimientos marcan esta tendencia en Medellín

Cada vez más mujeres deciden ser madres en la adultez, ya sea por estabilidad económica o por priorizar su proyecto de vida. De hecho, solo el 5% planea tener hijos en los próximos tres años en Medellín. Aquí le contamos más detalles.

    Muchas mujeres afirman que la maternidad no está en sus planes por diversas razones; principalmente, porque la conciben como una elección y no como una obligación. FOTO: GETTY
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 3 horas
bookmark

De adolescente, yo nunca pensé ser mamá. Mi mayor anhelo era ser profesional. Venía de un contexto socioeconómico de mucha precariedad y quería terminar la universidad, viajar, ayudar a mi familia. Sabía que tener un hijo era una responsabilidad enorme y por eso decidí aplazar mi maternidad”, expresó Luz Marina Loaiza, una mujer que después de tres abortos (uno de ellos por un embarazo ectópico) decidió ser madre.

Esta mujer relató que cuando ya se sentía “económica y emocionalmente estable”, optó por tener a su única hija: “Decidí ser mamá a una edad más adulta porque ya había realizado varias de las cosas que quería y tenía independencia”, afirmó.

Su historia hace parte de una tendencia cada vez más marcada en la capital antioqueña. Según el último informe de Medellín Cómo Vamos, las mujeres están postergando la maternidad, mientras la ciudad envejece a un ritmo acelerado.

Elección libre y consciente

De acuerdo con la última encuesta de Calidad de Vida de este programa, solo el 5% de las mujeres planea tener hijos en los próximos tres años, frente a un 12% de los hombres que desean ser padres. Además, el 79% de las personas consultadas aseguró no estar planeando tener hijos.

Las razones varían según la edad, pero entre las personas jóvenes (18 a 25 años) pesan principalmente las prioridades personales o profesionales (41%) y los motivos económicos (38%). Tres de cada diez jóvenes manifestaron, incluso, preferir no tener hijos.

Sin embargo, la cifra que principalmente llama la atención de las autoridades es que el 64% de los nacimientos en la ciudad ocurre ahora en mujeres mayores de 25 años, un aumento significativo frente a los años anteriores. En contraste, los nacimientos en madres adolescentes bajaron del 15% en 2020 al 9% en 2024.

Para la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, este panorama es un buen indicio porque, a su juicio, esto representa que los embarazos adolescentes vienen a la baja en los últimos años. No solo porque el cuerpo de una menor de 18 años aún no está preparado para la gestación, sino porque muchos de estos casos se presentan en contextos de vulnerabilidad y abuso.

Según la funcionaria, esta transformación responde a un cambio cultural: la maternidad dejó de ser el único proyecto de vida posible. Hoy muchas mujeres priorizan estudiar, consolidar su carrera, lograr estabilidad económica y emocional antes de considerar tener hijos.

La conciencia también que hay de la autonomía de los cuerpos, de la autonomía de la sexualidad de las niñas durante los últimos años, eso también da la posibilidad de que las mujeres tengan unas reflexiones diferentes frente a la maternidad y la maternidad no como único objetivo en la vida, sino como una posibilidad de existencia”, explicó la funcionaria.

El peso de las cargas de cuidado

La encuesta también evidencia una realidad persistente: según la funcionaria, Medellín es una ciudad con alta proporción de mujeres cabeza de hogar y con demandas constantes por inasistencia alimentaria en las comisarías de familia.

Desde la administración distrital se ha insistido en abrir la conversación sobre las “masculinidades cuidadoras”. La pregunta es directa: ¿qué está pasando con los padres ausentes? y ¿cómo se redistribuyen las responsabilidades de crianza y cuidado?

La falta de corresponsabilidad incide en las decisiones reproductivas. Según la Secretaría de Mujeres, una de las razones puede ser que muchas jóvenes crecieron viendo a sus madres asumir solas la crianza, en medio de precariedad laboral e inestabilidad económica.

Esa experiencia, sumada a un mayor acceso a información y autonomía sobre el propio cuerpo, está transformando la manera en que las mujeres se relacionan con la maternidad.

Hacemos un llamado a los hombres para que tengan conciencia de estos temas del cuidado, de cómo es la relación de pareja con las personas que conviven, sobre todo a los padres, esto nos está demostrando que es una ciudad llena de mujeres cabeza de familia y de padres ausentes”, concluyó la secretaria de las Mujeres.

Una ciudad que envejece

La caída de la tasa de natalidad ya deja entrever otras situaciones. En 2018, dos de cada diez habitantes de Medellín eran menores de 15 años (19%), mientras que el 11% tenía más de 65 años. Las proyecciones indican que para 2042 la relación se invertirá: solo el 12% será menor de 15 años y el 20% superará los 65.

Es decir, la ciudad tendrá más adultos mayores que niños y adolescentes. Desde la Alcaldía advierten que en dos décadas Medellín podría convertirse en la segunda ciudad más envejecida del país. Este panorama deja al descubierto una realidad que durante años estuvo rodeada de tabúes: la maternidad no es un mandato, es una elección. Hoy, más mujeres deciden cuándo, cómo y si quieren ser madres, concibiendo esa elección como un acto libre y consciente.

