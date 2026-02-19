Madres después de los 25 años: 64% de los nacimientos marcan esta tendencia en Medellín

“De adolescente, yo nunca pensé ser mamá. Mi mayor anhelo era ser profesional. Venía de un contexto socioeconómico de mucha precariedad y quería terminar la universidad, viajar, ayudar a mi familia. Sabía que tener un hijo era una responsabilidad enorme y por eso decidí aplazar mi maternidad”, expresó Luz Marina Loaiza, una mujer que después de tres abortos (uno de ellos por un embarazo ectópico) decidió ser madre.
Esta mujer relató que cuando ya se sentía “económica y emocionalmente estable”, optó por tener a su única hija: “Decidí ser mamá a una edad más adulta porque ya había realizado varias de las cosas que quería y tenía independencia”, afirmó.
Su historia hace parte de una tendencia cada vez más marcada en la capital antioqueña. Según el último informe de Medellín Cómo Vamos, las mujeres están postergando la maternidad, mientras la ciudad envejece a un ritmo acelerado.