Los “pinchallantas” volvieron a la carga en las vías de Medellín

Aunque parezca un ejemplo descabellado, todo apunta a que –al igual que la moda– el crimen es cíclico. Todo porque se volvieron a conocer testimonios de conductores que hablan del regreso de esta modalidad de estafa y de hurto que implica “chuzadas” reales o ficticias a las llantas de los vehículos. Para quien no lo tenga presente, acá se las recordamos. En el primer caso, el de hurto, la jugarreta consiste en que varios sujetos (supuestamente desconocidos entre sí) le señalan a uno de los conductores presuntos daños en su carro, como una llanta pinchada, buscando así que el vehículo se detenga.

La idea es que el conductor, alarmado por los “buenos samaritanos”, pare la marcha del automotor unos metros más adelante para revisar el supuesto daño, pero al parecer allí estarían otros cómplices, quienes terminarían atracando a los conductores engañados. El reporte más reciente de este suceso lo dio el medio digital Diarioriente, el cual publicó un video en el que se podría apreciar como dos sujetos aplican esta modalidad en el barrio Caicedo, comuna 8 (Villa Hermosa). “A mi esposa también le pasó por Villanueva. También le dijeron que la llanta está chuzada, yo me bajé y miramos y la llanta estaba buena. Eran mentiras era para robarla” comentó un internauta. En los comentarios, varias personas se quejaron de que no solo en este punto del oriente de la ciudad se viene dando dicha situación. Hubo reportes del occidente, concretamente de la avenida 80 con la calle 50 (Colombia), en el Centro, en el sector de La Minorista e incluso sobre la autopista Norte entre Copacabana y Girardota. Uno de los puntos donde más usuarios denuncias sobre esta presunta modalidad de hurto fue el de la avenida Regional en su paso por el barrio La Paralela.

Cobros excesivos, igual modus

Pero no solo para atracar estarían usando la manida excusa de las llantas pinchadas, sino también para cometer estafas, modalidad común en el interior del país. Según el testimonio de una conductora, cuando transitaba por la autopista Medellín–Bogotá fue interceptada por un motociclista quien le indicó que tenía una de sus llantas chuzadas. Al parecer, el hombre se ofreció a guiarla hasta un montallantas que él conocía y que estaba muy cerca. La sorpresa fue que cuando la mujer llegó al negocio habría notado que los encargados del montallantas le habrían dañado intencionalmente las llantas de su vehículo con el fin de obligarla a pagar una suma elevada por el supuesto arreglo. Entérese: Tiran chuzos y clavos para pinchar las llantas de los carros que pasan por La Paralela Varios internautas alzaron sus quejas de que también habrían sido interceptados en este corredor vial con la misma excusa, mientras otros refirieron que en algunas zonas de Medellín también se vive la misma problemática.

Problemática de vieja data

Las tretas de los pinchallantas son de vieja data en la ciudad y en el Oriente antioqueño. De hecho, en 2021, un montallantas de la vía entre Marinilla y El Peñol fue sellado por cerca de 60 días por estafar a sus clientes con esta práctica, toda vez que estaban cobrando hasta $250.000 por despinchar supuestos daños en los neumáticos. De acuerdo con los medios locales, las principales víctimas eran conductoras. En septiembre de 2023, las denuncias tuvieron eco y las autoridades comenzaron a investigar las estafas en las que incurrieron varios negocios del sector La Paralela donde también usaban esta modalidad para esquilmar a conductores incautos. El 7 de ese mes, la Alcaldía de Medellín hizo un operativo en los montallantas de la zona para verificar si desde estos se estaban lanzando chuzos para desinflar las llantas de los vehículos que transitaban por el sector para que usaran sus servicios y cobrar más dinero del estipulado. Le puede interesar: La historia de Álvaro, el mecánico que montó “taller” y desvara en el soterrado de Parques del Río en Medellín La intervención se hizo luego de la denuncia publicada por EL COLOMBIANO en su edición de este 4 de septiembre. Tras las verificaciones se sellaron dos montallantas de manera temporal por estas irregularidades, además de imponer comparendos bajo el Código Nacional de Policía a quienes estarían implicados en estos hechos. En junio de 2025, la policía detuvo un hombre en flagrancia cuando iba por el occidente de la ciudad en una moto justamente pinchando llantas a los vehículos de conductores desprevenidos.