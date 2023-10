Aún en las conversaciones más triviales, el abogado Rodolfo Correa no deja de lado su profesión ni su campaña política; es un tipo que se toma las cosas muy en serio. Se considera obstinado y lamenta no haber tenido habilidades para el canto, pero sabe que el talento es caprichoso. Se encuentra en una canción: My way, del gran Frank Sinatra, pues asegura que ha forjado su destino, su vida.

¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

“Cuando alcanzamos a desarrollar todas nuestras habilidades”.

¿A cuál persona viva desprecia más?

“No desprecio a nadie, no me cabe en mi mente la noción de desprecio por un ser humano. Sí tengo muchas críticas a los líderes de los grupos terroristas”.

¿Cuál es el rasgo que más le desagrada a usted mismo?

“La obstinación”.

¿Cuándo y dónde fue más feliz?

“Aquí y ahora”.