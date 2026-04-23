Peligro sobre ruedas: Inmovilizan chiva rumbera en Medellín por fallas de seguridad

La Secretaría de Movilidad de Medellín inmovilizó una chiva rumbera después de que se difundieran varios videos que mostraban alteraciones no autorizadas y comportamientos peligrosos. Lo que las imágenes no mostraban era el estado real del vehículo: cuando las autoridades lo rastrearon y lo llevaron a patios para un peritaje técnico, encontraron grietas en la carrocería, sillas modificadas de forma artesanal y el techo descapotado sin ninguna autorización.

Las chivas rumberas —con luces de discoteca, música a alto volumen y decenas de personas bailando— se han vuelto parte del paisaje de ciertas vías de Medellín, especialmente en temporadas de alta actividad turística y festiva. Las alarmas por estos vehículos llevan encendidas desde hace años. En 2023, el ingeniero Jorge Cortés Pérez murió en la vía Las Palmas tras caer de una de ellas.

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El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, fue contundente tras la inmovilización: “No toleraremos estas conductas; este tipo de buses no puede transitar”. Además del comparendo al conductor, anunció que se compulsarán copias a la Superintendencia de Transporte para que investigue al Centro de Diagnóstico Automotriz que le dio el visto bueno técnico-mecánico al vehículo pese a las fallas encontradas.

El caso no es aislado. En lo que va de 2026, la Secretaría de Movilidad ha ejecutado más de 145 operativos de control al transporte turístico, verificando SOAT vigente, revisión técnico-mecánica, tarjeta de operación, capacidad de pasajeros y uso de cinturones.