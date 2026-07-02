Parque Primavera Norte tiene 30 % de avance: ya comenzó la construcción de la cancha sintética Villa Niza

La construcción del Parque Primavera Norte, una de las principales apuestas urbanísticas de la Administración Distrital para reducir el déficit de espacio público en el norte de Medellín, sumó un nuevo hito con el inicio de las obras de renovación de la histórica cancha Villa Niza.

El escenario deportivo, ubicado junto a la estación Acevedo del Metro, dejará atrás la tradicional superficie de arenilla para convertirse en una cancha de fútbol con césped sintético y mejores condiciones técnicas. Además, contará con graderías, camerinos, oficinas administrativas, baños, gimnasio al aire libre y un circuito deportivo.

Actualmente, las obras avanzan con actividades de replanteamiento topográfico y excavaciones, mientras el proyecto general de Primavera Norte supera el 30 % de ejecución.

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Uno de los aspectos más llamativos de esta intervención no estará a la vista. Bajo la nueva cancha se construye un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) que permitirá captar y manejar las aguas lluvias para reducir inundaciones y mejorar el comportamiento ambiental del sector.

El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Emiro Valdés, aseguró que se trata de uno de los sistemas de drenaje sostenible más grandes que se construyen actualmente en Colombia y Latinoamérica, con el que se busca convertir el proyecto en un referente de infraestructura resiliente al cambio climático.

“Va a ser una cancha que inclusive nos va a ayudar mucho con temas ambientales en el manejo de SUDS” explicó el subdirector de Escenarios del Inder, Carlos Monsalve.